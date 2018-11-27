Кая Каллас: междоусобицы и раздувание вражды среди самих эстонцев на руку России

«Я провела сегодня (во вторник - BNS) целый день на встречах с жителями Харьюского уезда и меня пугает то, что многие люди не нашли ничего предосудительного во вчерашних событиях перед зданием парламента на Тоомпеа», - написала Каллас в социальных сетях в Facebook.

«Это факт, что эстонцы подняли руку на эстонцев из-за политических расхождений, что представленная в парламенте и организовавшая митинг партия не только не попыталась успокоить толпу, но еще и подначивала людей. Глядя на то, что происходит на Украине, нам как никогда прежде важно держаться вместе. Междоусобицы, раздувание вражды, раскол в обществе только на руку России», - отметила Каллас.

«Когда-то я читала книгу Эрика Ларссона "Inside the Garden of Beasts”, написанную на основе дневниковых записей посла США и его дочери, направленного в нацистскую Германию. Читая книгу, видишь, как страна сползла к тому, что евреев загнали в печи — все началось с побоев на улицах, желтых звезд на одежде, издевательств, показательного линчевания. Но окружающие ничего не говорили и ничего не предпринимали и в итоге все постепенно пришло к тому, о чем мы хорошо знаем из истории. Если мы не выступим с осуждением насилия за политическое инакомыслие, если мы станем считать его нормой или даже оправдывать его, то мы уже вышли на ту же дорогу. Прошу, не допускайте до этого в нашей любимой Эстонии», - написала Каллас.