Огонь охватил три палубы строящегося на верфях в Санкт-Петербурге ледокола "Виктор Черномырдин", сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.
"Горит четвертая палуба", - сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что огнем охвачены вторая и третья палубы строящегося ледокола.
"В ходе разведки пожара обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара в настоящее время составляет 300 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства.
По данным источника в медицинских кругах, пострадали два человека, у них нетяжелые ожоги, их жизни ничего не угрожает.
В штабе пожаротушения "Интерфаксу" сказали, что горят кабели, задымление сильное. Учитывая характеристику объекта и угрозы распространения пламени, пожару присвоен третий номер сложности.
Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации, увеличена до 24 единиц техники и 110 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что на строящемся ледоколе в Санкт-Петербурге обнаружено задымление. Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что оно предположительно имеет технологическую причину. "Предварительно в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах - короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление", - сказал источник.
Однако не исключена и версия нарушений при работах с судном. "Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса", - сказал он.
Строительство головного судна проекта "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально передача ледокола заказчику была запланирована на 2015 год. Балтийский завод спустил ледокол "Виктор Черномырдин" на воду в конце декабря 2016 года, тогда, по данным ФГУП "Росморпорт", техническая готовность ледокола составляла 50%. Замминистра транспорта Виктор Олерский ранее сообщал журналистам о планах построить дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" к концу декабря 2018 года и отправить его на ледовые испытания в марте-апреле 2019 года.