"Горит четвертая палуба", - сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что огнем охвачены вторая и третья палубы строящегося ледокола.

"В ходе разведки пожара обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара в настоящее время составляет 300 кв. метров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным источника в медицинских кругах, пострадали два человека, у них нетяжелые ожоги, их жизни ничего не угрожает.

В штабе пожаротушения "Интерфаксу" сказали, что горят кабели, задымление сильное. Учитывая характеристику объекта и угрозы распространения пламени, пожару присвоен третий номер сложности.

Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации, увеличена до 24 единиц техники и 110 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на строящемся ледоколе в Санкт-Петербурге обнаружено задымление​. Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что оно предположительно имеет технологическую причину. "Предварительно в результате технологического процесса произошел сбой в электросистемах - короткое замыкание, что и могло спровоцировать задымление", - сказал источник.

Однако не исключена и версия нарушений при работах с судном. "Будут проверены все версии, включая версию нарушения технологического процесса", - сказал он.