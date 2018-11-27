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  • Фото: на дорогах Таллинна установили более 30 электронных инфотабло

Фото: на дорогах Таллинна установили более 30 электронных инфотабло

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ФОТО: Раэпресс

За последние месяцы на дорогах Таллинна установлены более 30 световых электронных табло с информацией о дорожном движении.

ФОТО: Раэпресс

Цель их установки, как подчеркнул вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, дать водителям оперативную информацию о дорожных условиях, препятствиях и других влияющих на движение транспорта обстоятельствах, чтобы водитель мог быстро выбрать верный путь и вообще, действовать в соответствии с условиями движения на дороге.

Информация, передаваемая по радио или телевидению, как правило, запаздывает, водители слушают разные радиостанции, которые не все время передают новости, чтение сообщения с мобильного телефона во время движения запрещено. Электронные табло этими недостатками не обладают.

ФОТО: Раэпресс

Установка последних 15 табло обошлась городу в 45 тысяч евро.

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