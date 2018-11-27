Фото: на дорогах Таллинна установили более 30 электронных инфотабло

Цель их установки, как подчеркнул вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, дать водителям оперативную информацию о дорожных условиях, препятствиях и других влияющих на движение транспорта обстоятельствах, чтобы водитель мог быстро выбрать верный путь и вообще, действовать в соответствии с условиями движения на дороге.