Вт, 27.11.2018
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  • Фото: полиция просит помощи в поисках бесследно пропавшей женщины

Фото: полиция просит помощи в поисках бесследно пропавшей женщины

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ФОТО: PPA

Полиция пытается установить местонахождение ушедшей из дома в Тарту на бульваре Каунасе 84-летней Элль, которая и раньше пропадала из-за проблем со здоровьем.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу сказал, что последний раз ее видели до обеда 27 ноября, но после этого ее местонахождение неизвестно. «Она не взяла с собой телефон и не сказала ни слова, когда уходила из дома. Известно, что у дамы могут быть проблемы с памятью и поэтому она может бесцельно бродить кругами и попасть в беду», - говорит полицейский.

Близкие и полиция обыскали все возможные направления района Аннелинн, где дама могла бы бродить. К сожалению, до сих пор она не найдена, поиски продолжаются.

На Элль может быть коричневая шуба, меховая шапка и черные сапоги. С собой у нее может быть и сумочка.

Если кто-то видел пропавшую даму, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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