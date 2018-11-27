Фото: полиция просит помощи в поисках бесследно пропавшей женщины

Полиция пытается установить местонахождение ушедшей из дома в Тарту на бульваре Каунасе 84-летней Элль, которая и раньше пропадала из-за проблем со здоровьем.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу сказал, что последний раз ее видели до обеда 27 ноября, но после этого ее местонахождение неизвестно. «Она не взяла с собой телефон и не сказала ни слова, когда уходила из дома. Известно, что у дамы могут быть проблемы с памятью и поэтому она может бесцельно бродить кругами и попасть в беду», - говорит полицейский.
Близкие и полиция обыскали все возможные направления района Аннелинн, где дама могла бы бродить. К сожалению, до сих пор она не найдена, поиски продолжаются.
На Элль может быть коричневая шуба, меховая шапка и черные сапоги. С собой у нее может быть и сумочка.
Если кто-то видел пропавшую даму, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.