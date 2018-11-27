Вт, 27.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Попасть к врачу будет намного легче: в Эстонии заработает единая э-регистратура

Попасть к врачу будет намного легче: в Эстонии заработает единая э-регистратура

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Больничная касса начала кампанию, которой объясняют, когда оправданно обратиться в отделение ЭМО, а когда лучше идти к семейному врачу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С нового года по адресу digilugu.ee начнет работу общереспубликанская электронная регистратура. 

Свободные номерки к врачам-специалистам всех больниц и очереди к ним можно будет увидеть в одном месте, что позволит в дальнейшем избегать двойного бронирования и упростит процедуру записи на прием к врачу, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Принцип работы э-регистратуры прост: надо залогиниться с помощью ID-карты или Mobiil-ID и выбрать время к врачу.

Общереспубликанская регистратура позволит подключиться к системе бронирования и частным клиникам, поэтому пакет медицинских услуг, по замыслу организаторов, должен со временем вырасти.

Для тех пациентов, кто с компьютером на вы, возможность бронировать время по телефону и приходить на место останется по-прежнему.

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