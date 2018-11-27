Попасть к врачу будет намного легче: в Эстонии заработает единая э-регистратура

Свободные номерки к врачам-специалистам всех больниц и очереди к ним можно будет увидеть в одном месте, что позволит в дальнейшем избегать двойного бронирования и упростит процедуру записи на прием к врачу, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Принцип работы э-регистратуры прост: надо залогиниться с помощью ID-карты или Mobiil-ID и выбрать время к врачу.

Общереспубликанская регистратура позволит подключиться к системе бронирования и частным клиникам, поэтому пакет медицинских услуг, по замыслу организаторов, должен со временем вырасти.