Попасть к врачу будет намного легче: в Эстонии заработает единая э-регистратура

С нового года по адресу digilugu.ee начнет работу общереспубликанская электронная регистратура.
Свободные номерки к врачам-специалистам всех больниц и очереди к ним можно будет увидеть в одном месте, что позволит в дальнейшем избегать двойного бронирования и упростит процедуру записи на прием к врачу, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Принцип работы э-регистратуры прост: надо залогиниться с помощью ID-карты или Mobiil-ID и выбрать время к врачу.
Общереспубликанская регистратура позволит подключиться к системе бронирования и частным клиникам, поэтому пакет медицинских услуг, по замыслу организаторов, должен со временем вырасти.
Для тех пациентов, кто с компьютером на вы, возможность бронировать время по телефону и приходить на место останется по-прежнему.