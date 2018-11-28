PÖFF 2018: «Сердце мира», или Жил-был человек-пес

В фильме рассказывается о жизни на притравочной станции, где собак тренируют охотиться на диких животных. Хозяин станции Николай Иванович (Дмитрий Поднозов) — пожилой мужчина, который живет там с женой Ниной, дочерью Дашей и внуком Ваней. В крохотном домике по соседству, расположенном тоже на территории станции, обретается ветеринар Егор (Степан Девонин).

С людьми ему тяжко (за исключением маленького мальчика), другое дело — животные, среди них ветеринар чувствует себя своим, и, когда страсти накаляются до предела, находит укрытие в собачьей клетке. Нелюдимый, лучше ладящий с животными, чем с людьми Егор оказывается втянут в водоворот событий, которые выбивают его из колеи и приподнимают завесу над его прошлым, а прибытие борцов за права животных с камерами и дронами и вовсе разрушает его спокойную, размеренную жизнь. С появлением хипстеров-зоозащитников, протестующих против жестокого обращения с животными, привычная жизнь обитателей станции постепенно превращается в хаос.

Аксиома — все мы родом из детства — проиллюстрирована здесь особенно хорошо. Герой так и не сумел повзрослеть и оправиться от детских травм, нанесенных матерью-алкоголичкой, и словно ходит по кругу, раз за разом разыгрывая привычный с детства сценарий отношений с другими людьми. Так, хозяин станции напивается и начинает оскорблять Егора, а тот избивает его, как когда-то избивал мать; когда же Даша (Яна Сексте) пытается завести разговор о чувствах, выясняется, что ему нечего ей сказать. В очередной раз сталкиваясь с жизненными невзгодами, он взваливает на плечи прооперированную им покалеченную собаку Белку, символизирующую, видимо, груз детской травмы, и уходит в лес.

Егор получился на удивление живым: он добрый, умеющий сострадать, трудолюбивый, и в то же время — замкнутый, грубый и агрессивный. Образ настолько жизненный и правдивый и к концу фильма так хорошо узнаешь главного героя, что возникает иллюзия, будто видишь старого знакомого. Герой раскрывается в каждой сцене и всякий раз показывает себя с новой стороны. Он нежно и трогательно заботится о животных: кормит молоком из бутылочки козлят, наотрез отказывается усыплять и выхаживает Белку — носит на плечах к реке, заново учит ее плавать и ходить. К людям же относится не так однозначно: зашивает рану Николая Ивановича, утешает и заботится о его внуке, но отказывается ехать на похороны матери, грубо выставляет из дома свою тетку, жестоко избивает зеленых.

Кадр из фильма. ФОТО: Screenshot