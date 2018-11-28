Ср, 28.11.2018
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В тяжелой аварии пострадали пять человек

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Во вторник в Пярнумаа произошла авария, при которой пострадало пять человек, находившихся в вылетевшем с дороги микроавтобусе, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 00.20 на 107-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла, где микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 26-летний мужчина, вылетел с дороги в кювет. Водителя, и четырех пассажиров — 28-летнего мужчину, двух 30-летних мужчин и одного 42-летнего мужчину – доставили для проверки здоровья в Пярнускую больницу. Одного из пострадавших позже доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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