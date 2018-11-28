В тяжелой аварии пострадали пять человек
28 ноября 2018, 7:20
Во вторник в Пярнумаа произошла авария, при которой пострадало пять человек, находившихся в вылетевшем с дороги микроавтобусе, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в 00.20 на 107-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла, где микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 26-летний мужчина, вылетел с дороги в кювет. Водителя, и четырех пассажиров — 28-летнего мужчину, двух 30-летних мужчин и одного 42-летнего мужчину – доставили для проверки здоровья в Пярнускую больницу. Одного из пострадавших позже доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.