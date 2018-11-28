Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным

"Я запросил разговор с президентом России, однако ответа не получил", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник, 27 ноября.

Я замовляв розмову з президентом Росії, однак відповіді не отримав. Тому я був змушений звернувся до Канцлера Німеччини Ангели Меркель, щоб вона переговорила з Путіним для негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

По словам украинского президента, он был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она переговорила с Путиным о немедленном освобождении украинских военнослужащих и кораблей военно-морских сил Украины. Кроме того, Порошенко связался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко о запросе на беседу с Владимиром Путиным. По его словам, никаких телефонных контактов президентов не было, передает РИА Новости.

НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.