Ср, 28.11.2018
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Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным

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Петр Порошенко.

ФОТО: Mikhail Palinchak / Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о безуспешной попытке связаться с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе, пишет DW.com.

"Я запросил разговор с президентом России, однако ответа не получил", - написал Порошенко в своем микроблоге Twitter во вторник, 27 ноября.

По словам украинского президента, он был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она переговорила с Путиным о немедленном освобождении украинских военнослужащих и кораблей военно-морских сил Украины. Кроме того, Порошенко связался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова украинского лидера Петра Порошенко о запросе на беседу с Владимиром Путиным. По его словам, никаких телефонных контактов президентов не было, передает РИА Новости.

НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом в проливе выразили США, Евросоюз, Германия, Франция.

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