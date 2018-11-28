Доклад ООН: необходимо ввести налог на выбросы СО2

В ООН государствам предлагают ввести налог на выбросы СО2, чтобы существенно сократить выбросы углекислого газа и предотвратить стремительное повышение температуры на планете.

Однако предотвратить стремительное нагревание планеты все еще возможно: для этого необходимы инновационные подходы. Например, отмена субсидий на добычу ископаемых видов топлива приведет к сокращению глобальных выбросов углерода к 2030 году примерно на 10 процентов.

Об этом говорится в ежегодном докладе ООН «О разрыве в уровнях выбросов». Он опубликован накануне Международной конференции по изменению климата, которая стартует на следующей неделе в Катовице. В документе представлена информация о национальных усилиях по сокращению эмиссий парниковых газов. В документе отмечается, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня за три миллиона лет– их объем превысил 53,5 Гт экв. CO2. При этом пока нет никаких признаков достижения пиковой точки, с которой количество выбросов начало бы сокращаться, а не увеличиваться. На сегодняшний день лишь 57 стран, на которые приходится 60 процентов глобальных выбросов, находятся на верном пути к достижению такой «точки пика» уже к 2030 году.

Авторы нового доклада считают, что нынешних обещаний государств по сокращению эмиссий недостаточно для удержания глобального потепления на уровне 2 -1,5 градусов Цельсия. Но, по их мнению, устранить этот разрыв пока еще возможно. Для этого странам необходимо будет усилить меры по сокращению эмиссий в три раза - для удержания потепления на уровне 2°C и в пять раз - для достижения цели в 1,5°C.

Эксперты предупредили, что нынешний уровень выбросов и наметившаяся тенденция обернутся тем, что к концу столетия глобальное потепление вероятно достигнет отметки в 3°C с последующим повышением температур.

Авторы нового доклада предлагают взять на вооружение инновационные подходы: более активно привлекать к борьбе с изменением климата граждан и негосударственные организации, вводить налог на выбросы углерода или отменять субсидии на ископаемое топливо.

В докладе представлены различные сценарии удержания глобального потепления в пределах 2°C и 1,5°C с наименьшими издержками. В прошлогоднем докладе было описано 16 сценариев, а в этом – 85. В каждом из этих сценариев рассматриваются пути смягчения последствий изменения климата с наименьшими издержками, при которых сокращения начинаются с 2020 года.

Среди прочего эксперты обращают внимание на роль негосударственных субъектов в сокращении эмиссий парниковых газов. На сегодняшний день более семи тысяч городов в 133 странах и 245 областей в 42 странах пообещали внести свой вклад в эти усилия.

Эксперты также полагают, что одним из ключевых инструментов борьбы с выбросами является налогово-бюджетная политика. Исследования показывают, что введение налога на выбросы углерода в размере 70 долл. США/тСО2 в дополнение к уже принятым мерам может привести к сокращению выбросов на 10 процентов в одних странах и на 40 процентов в других. Более того, в развивающихся странах дополнительный налог на выбросы углерода приведут к росту государственных доходов на сумму, эквивалентную двум процентам валового внутреннего продукта (ВВП).