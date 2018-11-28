Роналдy установил очередной рекорд лиги Чемпионов

Сто победных матчей - именно такое достижение установил португалец. Больше всего побед он одержал в составе мадридского "Реала" - 71. В составе "Манчестер Юнайтед" - 26. В составе "Ювентуса" пока лишь три.

Хвалит португальца и главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри: "Роналду дает нам чувство уверенности. По большому счету, команда у нас осталась прежней, но с мячом сейчас мы быстрее - у нас теперь есть Роналду. Команда, благодаря ему, развивается стремительно".