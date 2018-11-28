Ср, 28.11.2018
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Роналдy установил очередной рекорд лиги Чемпионов

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Mg Torino 24/11/2018 - campionato di calcio serie A / Juventus-Spal / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Cristiano Ronaldo PUBLICATIONxNOTxINxITA

ФОТО: www.imagephotoagency.it / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Роналду в составе "Ювентуса" ведет поход за своим шестым титулом победителя лиги Чемпионов, а вчера, после победы над "Валенсией" 1:0, КриРо установил очередной рекорд главного клубного турнира Европы, передает Postimees.

Сто победных матчей - именно такое достижение установил португалец. Больше всего побед он одержал в составе мадридского "Реала" - 71. В составе "Манчестер Юнайтед" - 26. В составе "Ювентуса" пока лишь три.

Хвалит португальца и главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри: "Роналду дает нам чувство уверенности. По большому счету, команда у нас осталась прежней, но с мячом сейчас мы быстрее - у нас теперь есть Роналду. Команда, благодаря ему, развивается стремительно".

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