Подозреваемого в убийстве кайтселийтчика 17-летнего парня не взяли под стражу

В понедельник полиция предъявила молодому человеку подозрение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека.

«Это серьезное преступление против личности, за которое суд может назначить тюремный срок от четырех до 12 лет. В случае с несовершеннолетним за то же преступление грозит от четырех до десяти лет тюрьмы. Поскольку молодой человек и ранее наказывался в уголовном порядке за насильственные действия, а также, будучи несовершеннолетним, употреблял алкоголь, по оценке прокуратуры, существует опасность, что он может совершить новые преступления, находясь на свободе», - сообщила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мильви Вяйн.

«Несмотря на то, что суд счел предъявленные молодому человеку подозрения в совершении преступления обоснованными, он решил, что нет оснований полагать, что на свободе молодой человек снова совершит преступление», - пояснил прокурор.

Обстоятельства произошедшего установят в ходе возбужденного уголовного дела. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.