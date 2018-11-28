Подозреваемого в убийстве кайтселийтчика 17-летнего парня не взяли под стражу

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу подозреваемого в убийстве члена Кайтселийта 17-летнего молодого человека. Вчера суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, но счел подозрение обоснованным, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В понедельник полиция предъявила молодому человеку подозрение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть человека.
«Это серьезное преступление против личности, за которое суд может назначить тюремный срок от четырех до 12 лет. В случае с несовершеннолетним за то же преступление грозит от четырех до десяти лет тюрьмы. Поскольку молодой человек и ранее наказывался в уголовном порядке за насильственные действия, а также, будучи несовершеннолетним, употреблял алкоголь, по оценке прокуратуры, существует опасность, что он может совершить новые преступления, находясь на свободе», - сообщила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мильви Вяйн.
«Несмотря на то, что суд счел предъявленные молодому человеку подозрения в совершении преступления обоснованными, он решил, что нет оснований полагать, что на свободе молодой человек снова совершит преступление», - пояснил прокурор.
Обстоятельства произошедшего установят в ходе возбужденного уголовного дела. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Согласно подозрению, в ночь с пятницы на субботу в Валга у паба «Вооримехе» 17-летний молодой человек ударил кулаком 37-летнего Кристьяна, который упал и потерял сознание, а в воскресенье скончался в Тартуской больнице.