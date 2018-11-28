Мягги: более полумиллиона жителей Псковской области имеют гражданство Эстонии

По словам министра, более полумиллиона жителей псковской области имеют гражданство Эстонии либо визы одной из стран ЕС, поэтому они являются потенциальными клиентами эстонских предпринимателей в приграничных районах.

"Близость Пскова к Эстонии - это конкурентное преимущество бизнесменов юго-востока страны. Там проживает много эстонцев, которые могли бы потреблять наши продукты и услуги, - сказал Янек Мягги. - Чтобы воспользоваться этим преимуществом, пересечение границы в приграничных районах должно быть простым и удобным. Это касается как жителей приграничных районов, местного бизнеса, так и деятелей культуры".