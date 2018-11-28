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  • Мягги: более полумиллиона жителей Псковской области имеют гражданство Эстонии

Мягги: более полумиллиона жителей Псковской области имеют гражданство Эстонии

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Министр государственного управления Янек Мягги.

ФОТО: FOTO: Konstantin Sednev

Во вторник на заседании правительственной комиссии по вопросам Юго-Востока Эстонии Министр госуправления Эстонии Янек Мягги , что возможности для местных предпринимателей не заканчиваются госграницей, а близость Пскова является конкурентным преимуществом работающих на юго-востоке страны бизнесменов.

По словам министра, более полумиллиона жителей псковской области имеют гражданство Эстонии либо визы одной из стран ЕС, поэтому они являются потенциальными клиентами эстонских предпринимателей в приграничных районах.

"Близость Пскова к Эстонии - это конкурентное преимущество бизнесменов юго-востока страны. Там проживает много эстонцев, которые могли бы потреблять наши продукты и услуги, - сказал Янек Мягги. - Чтобы воспользоваться этим преимуществом, пересечение границы в приграничных районах должно быть простым и удобным. Это касается как жителей приграничных районов, местного бизнеса, так и деятелей культуры".

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