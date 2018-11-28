Фото: продавец квартиры в Таллинне разместил объявление в стихах

Ну и так далее, довольно складно и забавно. Собственник сообщает, что кухня - открытая, мебель входит в цену, а также имеется кладовка и парковочное место в подземном гараже, стоимость которых, по словам продавца, 8000 евро. Зато за парковку не нужно платить ежемесячно.