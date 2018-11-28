Ср, 28.11.2018
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  • Фото: продавец квартиры в Таллинне разместил объявление в стихах

Фото: продавец квартиры в Таллинне разместил объявление в стихах

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ФОТО: KV.EE

Собственник квартиры уверен, что продает ее ниже рыночной цены, отметил портал Kodustiil. Привлекают и стихотворные способности автора объявления. 

Дом по адресу Кукласе, 14 построен в 2007 году. В продаже - двухкомнатная квартира площадью 52, 1 квадратных метров.  

ФОТО: KV.EE

Стихи, правда, на эстонском языке, но приведем пару строчек в оригинале:

«Korrus on teine, tube kaks, maa-alusel parklal puudub igakuine maks.

Mööbel sees, vesi ka, ela täitsa mureta!»

Ну и так далее, довольно складно и забавно. Собственник сообщает, что кухня - открытая, мебель входит в цену, а также имеется кладовка и парковочное место в подземном гараже, стоимость которых, по словам продавца, 8000 евро. Зато за парковку не нужно платить ежемесячно. 

ФОТО: KV.EE

Дом стоит в тихом спокойном месте, магазин, детский сад, кинотеатр и школа находятся рядом. 

ФОТО: KV.EE

Желающие ознакомиться с объявлением и почитать стихи могут перейти по ССЫЛКЕ.

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