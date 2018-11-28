Фото: продавец квартиры в Таллинне разместил объявление в стихах

Собственник квартиры уверен, что продает ее ниже рыночной цены, отметил портал Kodustiil. Привлекают и стихотворные способности автора объявления.
Дом по адресу Кукласе, 14 построен в 2007 году. В продаже - двухкомнатная квартира площадью 52, 1 квадратных метров.
Стихи, правда, на эстонском языке, но приведем пару строчек в оригинале:
«Korrus on teine, tube kaks, maa-alusel parklal puudub igakuine maks.
Mööbel sees, vesi ka, ela täitsa mureta!»
Ну и так далее, довольно складно и забавно. Собственник сообщает, что кухня - открытая, мебель входит в цену, а также имеется кладовка и парковочное место в подземном гараже, стоимость которых, по словам продавца, 8000 евро. Зато за парковку не нужно платить ежемесячно.
Дом стоит в тихом спокойном месте, магазин, детский сад, кинотеатр и школа находятся рядом.
Желающие ознакомиться с объявлением и почитать стихи могут перейти по ССЫЛКЕ.