Ср, 28.11.2018
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  • Попавшийся на кокаине эстонский футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию

Попавшийся на кокаине эстонский футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию

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Игорь Овсянников (в красном)

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Футболист нарвского "Транса" Игорь Овсянников дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Запрет распространяется на деятельность Овсянникова в спорте не только в качестве атлета, но и в качестве тренера и официального лица.

Овсянников сдал позитивную пробу 11-го августа сего года. После исследования содержимого анализа спортсмена в Германии выяснилось, что проба содержит следы кокаина и метилгексамина. Овсянников также отказался от вскрытия пробы В.

"Спортсмен не смог в объяснительной записке рассказать, как допинг попал в его организм и не смог доказать отсутствие вины или небрежности", - сказала председатель эстонского антидопингового комитета Элина Кивинукк

"Футбольный союз Эстонии осуждает использование допинга в спорте. В данном случае произошедшее - всего лишь единичный случай в эстонском футболе, но, естественно, мы продолжим работу, которую проводим годами - активный допинг-контроль как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, а также семинары на повышение антидопинговой грамотности футболистов" - заявила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

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