Попавшийся на кокаине эстонский футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию

Овсянников сдал позитивную пробу 11-го августа сего года. После исследования содержимого анализа спортсмена в Германии выяснилось, что проба содержит следы кокаина и метилгексамина. Овсянников также отказался от вскрытия пробы В.

"Спортсмен не смог в объяснительной записке рассказать, как допинг попал в его организм и не смог доказать отсутствие вины или небрежности", - сказала председатель эстонского антидопингового комитета Элина Кивинукк