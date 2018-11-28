Попавшийся на кокаине эстонский футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию

Футболист нарвского "Транса" Игорь Овсянников дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга. Запрет распространяется на деятельность Овсянникова в спорте не только в качестве атлета, но и в качестве тренера и официального лица.
Овсянников сдал позитивную пробу 11-го августа сего года. После исследования содержимого анализа спортсмена в Германии выяснилось, что проба содержит следы кокаина и метилгексамина. Овсянников также отказался от вскрытия пробы В.
"Спортсмен не смог в объяснительной записке рассказать, как допинг попал в его организм и не смог доказать отсутствие вины или небрежности", - сказала председатель эстонского антидопингового комитета Элина Кивинукк
"Футбольный союз Эстонии осуждает использование допинга в спорте. В данном случае произошедшее - всего лишь единичный случай в эстонском футболе, но, естественно, мы продолжим работу, которую проводим годами - активный допинг-контроль как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, а также семинары на повышение антидопинговой грамотности футболистов" - заявила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.