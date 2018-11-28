Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, поэтому принято решение о введении военного положения

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - сказал президент в интервью украинским телеканалам во вторник, отметив, что это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

"Цель военного положения заключается в том, чтобы показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас", - сказал он.

"Если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий (введения военного положения в ряде областей Украины - прим.) достигнута", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, военное положение введено в 10 областях Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем, до 26 декабря.

Глава государства продемонстрировал интервьюерам данные украинской разведки со снимками, на которых, по его словам, изображена военная база РФ в 18 км от украинской границы.

Как отметил Порошенко, фотографии были сделаны 17, 24 сентября и в октябре.

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза", - заявил он.

Президент подчеркнул, что кардинально увеличилось также количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной.

"Позиции относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", - указал он.