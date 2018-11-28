Недоброе утро: столкнулись фургон и легковушка, пострадали двое

Сегодня, 28 ноября, около 8:00 на дороге Пыльва-Тарту в деревне Ребасте столкнулись фургон и легковой автомобиль, в результате чего одно из транспортных средств оказалось в кювете.
На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Спасатели обеспечили пожарную безопасность и помогли водителю выбраться из фургона. Пострадавшего передали в руки медиков скорой помощи, которые отвезли его в больницу, передает Tartu Postimees.
На 28-м километре дороги Пыльва-Реола произошло столкновение Opel Vivaro и Škoda Praktik. В аварии пострадали оба водителя, их доставили на осмотр в травмопункт. Больше людей в машинах не было.
Из-за аварии в час пик на месте происшествия было нарушено движение, его регулировал полицейский патруль до окончания спасательных работ. Разбитые машины увезли на буксире. Детали произошедшего устанавливаются.