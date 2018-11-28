Недоброе утро: столкнулись фургон и легковушка, пострадали двое

На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Спасатели обеспечили пожарную безопасность и помогли водителю выбраться из фургона. Пострадавшего передали в руки медиков скорой помощи, которые отвезли его в больницу, передает Tartu Postimees.

ДТП на шоссе Пыльва-Тарту. ФОТО: Tartu Postimehe lugeja

На 28-м километре дороги Пыльва-Реола произошло столкновение Opel Vivaro и Škoda Praktik. В аварии пострадали оба водителя, их доставили на осмотр в травмопункт. Больше людей в машинах не было.