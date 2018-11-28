При взрыве около химического завода в Китае погибли более 20 человек

По информации агентства Reuters, расположенный рядом с местом происшествия завод компании Shenghua Chemical Industry остановил работу. Владельцем завода является государственное предприятие China National Chemical Corporation. Его представитель подчеркнул, что взрыв произошел не на самом заводе.

На химических предприятиях Китая неоднократно происходили инциденты с человеческими жертвами. Так, в июле 2018 года жертвами взрыва на заводе в провинции Сычуань стали 19 человек, еще 12 получили ранения. По данным местных властей, компания в нарушение закона провела строительные работы, которые не прошли проверку на безопасность. В 2015 году взрыв в промышленной зоне города Тяньцзинь унес жизни 165 человек.