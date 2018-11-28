В каких сферах в Эстонии вырастут зарплаты в 2019 году

«Проводимое осенью каждого года крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследование рынка труда и зарплат среди работодателей показало, что в течение следующих шести месяцев планируют повысить основную зарплату 64% работодателей сектора образования и 54% работодателей сектора инфотехнологии и телекоммуникации, - сказал пресс-секретарь CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - Более половины работодателей (55%) считают, что уровни зарплат следует скорректировать, поскольку ситуация на рынке труда сложная и подходящих работников не хватает».

«По словам работодателей, на повышение основной зарплаты во многом влияют также экономические результаты предприятий, давление на зарплаты со стороны конкурирующих предприятий, высокие ожидания со стороны новых работников и развитие существующих работников, - добавил Хенри Аувяэрт. - В течение следующих шести месяцев меньше всего будут открыты для повышения зарплат предприятия, занимающиеся ремонтом и обслуживанием машин и оборудования, и работодатели строительного сектора – с другой стороны, примерно пятая часть работодателей указанных секторов все же планирует повышение зарплат, а многие действующие в данном секторе предприниматели отметили, что они недавно уже повысили зарплаты».

«Основные зарплаты больше растут в крупных организациях», - прокомментировала результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. «В течение последних шести месяцев основные зарплаты повысились на трети (34%) предприятий с численностью работников до пяти человек, тогда как в учреждениях с численностью работников более 100 основную зарплату повысили более половины (65%). Среди крупных организаций также намного больше работодателей, которые планируют повысить зарплаты – если из организаций с численностью работников более 100 основную зарплату работников планируют повысить 60% участников опроса, то из предприятий с численностью работников до пяти человек – менее четверти отвечавших (23%)», - добавила Кадри Сеэдер.

Больше всего новых рабочих мест планируется создать в банковском, страховом, строительном секторах и здравоохранении.

В течение следующих шести месяцев новые рабочие места планируют создать 39% работодателей. «70% участвовавших в опросе работодателей банковского сектора, 58% строительного сектора и 53% работодателей сектора здравоохранения планируют создать новые рабочие места, - добавил Хенри Аувяэрт. - Кроме того, больше обычного планируется нанять на работу работников в сектор инфотехнологии, где половина работодателей в течение следующих шести месяцев готовятся создать дополнительные рабочие места».

Независимое исследовательское Агентство по исследованию зарплат (www.palgainfo.ee) и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ее(www.cvkeskus.ee) проводят два раза в год исследование среди работодателей. Цель исследования – выяснить оценки ситуации на рынке труда предпринимателями Эстонии, а также планируемые и осуществленные изменения зарплат. В проведенном в октябре 2018 года опросе участвовали представители 503 организаций. В ноябре исследование продолжится подробным изучением зарплат в организациях и масштабным опросом работников, посвященном плате за результат и льготам, а также ожиданиям работников к работодателям.

1. Работодатели каких сфер планируют повышение зарплат? (ТОП 5)

Сфера деятельности предприятия планирует в течение следующих 6 месяцев повысить основную зарплату работников (%) Образование 64 Инфотехнология и телекоммуникация 54 Публичное управление, государственные учреждения и государственная оборона 53 Банковское дело и страхование 50 Транспорт, логистика и складское хозяйство 50

2. Работодатели каких сфер планируют создать новые рабочие места? (ТОП 5)