Олег Навальный. ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Число заключенных в Финляндии - одно из самых низких в мире. Условия в местных тюрьмах иногда сравнивают с пионерлагерями. Вместе с Би-би-си бывший заключенный Олег Навальный, брат оппозиционера Алексея Навального, проверил, так ли это.

Олег Навальный вышел на свободу в июне 2018 года. Он провел три с половиной года в колонии общего режима в Орловской области.

Олег Навальный был осужден по делу «Ив Роше». Его брат - политик Алексей Навальный - по решению суда получил такой же срок, но условно.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что братьям Навальным несправедливо вынесли приговор. В предпринимательской деятельности Олега ЕСПЧ не нашел состава преступления.