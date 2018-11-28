МИД Эстонии вызвал посла РФ

Глава МИД Свен Миксер сразу же после этих событий осудил нападение России в Керченском проливе, подчеркнуло министерство в пресс-релизе. «Это преднамеренная эскалация напряжения, грубое нарушение международного права и агрессия против суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», - заявил глава МИД.

На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд. В МИД также подчеркнули, что Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран в Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.