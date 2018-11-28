Пьяный пилот обманом сел за штурвал и поплатился

Пилот Кацутоши Джитсукава был арестован британской полицией перед рейсом Лондон — Токио за десятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, установленной в Великобритании.

Как отмечает издание, Джитсукава выпил две бутылки вина и почти два литра пива в промежутке с шести вечера до полуночи. После чего он обманул тест на алкогольное опьянение, который проводился авиакомпанией перед вылетом, и на некоторое время смог попасть на борт самолета, пишет lenta.ru.

В результате инцидента рейс был задержан, а самолетом управляли два пилота вместо положенных трех.

При этом, согласно действующему законодательству Японии, членам экипажа запрещено употреблять алкоголь за восемь часов до начала работы, однако нет строгих правил, регулирующих допустимые нормы уровня алкоголя в крови, а также тест на дыхание не входит в обязательную проверку.