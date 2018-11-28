Ставший бомжом Шура решил бороться за жилье

Квартира, которая стала причиной иска, была куплена Шурой в 2003 году, сейчас ее рыночная стоимость - 35 миллионов рублей.

Певец заявляет, что при заключении сделки он стал жертвой черных риелторов. «Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания, — поясняют в пресс-службе артиста. — Правда открылась (...), когда неизвестные попытались проникнуть (...) в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры».

Певец подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено.