В Ласнамяэ закрывается станция обработки отходов

Ласнамяэская станция расположена на участке, принадлежащем фирме «Рагн-Селлс», и была открыта по заказу города с конца 2016 года. Туда жители Таллинна могли на выгодных для них условиях сдавать различные возникающие в домашнем хозяйстве отходы. 30 ноября истекает срок заключенного с фирмой договора, после чего заказанные городом услуги там больше предоставляться не будут, т.е. уже фирма «Рагн-Селлс» будет решать, предоставлять ли услуги сбора отходов и на каких условиях.

Закрытие станции вызвано неудачей поиска договорного партнера. На объявленный в октябре конкурс поступило только одно предложение - от фирмы «Рагн-Селлс» но затребованная ею цена была в четыре раза выше прежней. Все, кто пользовался услугами Ласнамяэской станции смогут в дальнейшем сдавать отходы своего домашнего хозяйства на Пярнамяэскую, Рахумяэскую и Пяэскюласкую станции. Весной 2019 года завершится интенсивно ведущаяся сейчас реконструкция Пальяссаареской станции. В ближайшее время начнется создание новой станции и на Ласнамяэ, на улице Пунане, что должно быть по местоположению даже удобнее для жителей района, чем станция на Суур-Сыямяэ.