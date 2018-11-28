Ср, 28.11.2018
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Сделка купли-продажи в Мельбурне состоялась по необычной причине

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ФОТО: realestate.com.au

Решение о покупке дома в Мельбурне cпровоцировал удар по голове, рассказывает портал Kodustiil. 

Частный аукцион по продаже дома, построенного в 1888 году, большого ажиотажа не вызвал: в нем участвовали только четыре потенциальных покупателя. Однако продажа не только не провалилась: дом, вопреки прогнозам, ушел с молотка по гораздо более высокой цене, написал realestate.com.au. 

Причина такого успеха была очень необычной: на голову одного из осматривавших дом с дерева упала ветка.   

ФОТО: realestate.com.au

«Покупатель уже направлялся к воротам, чтобы уехать, когда ему на голову упала ветка. Джентльмен решил, что это - знак свыше, и вернулся», - сказал изданию Саймон Куртейн - маклер, занимающийся продажей данной недвижимости.  

ФОТО: realestate.com.au

Дом с шестью спальнями и четырьмя ванными когда-то принадлежал генерал-губернатору Австралии Айзеку Айзексу. 

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