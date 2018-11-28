Что означало бы введение военного положения в Эстонии для обычного гражданина?

Военное положение никогда не объявляют просто так, но если это происходит, это касается не только военнообязанных, но и всех других лиц, находящихся в стране.

Советник отдела стратегической коммуникации Министерства обороны Карин Кивипыльд пояснила, что военное положение в Эстонии может объявить либо Рийгикогу, либо президент республики и речь идет о порядке, при котором действует чрезвычайное право. Ограничения при военном положении регулируются законом и введенными на его основе прочими правовыми актами.

По словам Кивипыльд, согласно Закону о гособороне при военном положении можно ограничивать права и свободы лиц и возлагать на них обязанности - естественно, в интересах госбезопасности и общественного порядка и в случаях, предусмотренных законом.

“Это не означает, что все права и обязанности будут применяться автоматически, а скорее, что будет возможность ограничивать перечисленные в статье закона права и свободы и возлагать обязанности”, - пояснила Кивипыльд.

При военном положении в Эстонии можно ввести следующие ограничения

- Правительство может запретить проведение публичных мероприятий и собраний, если это угрожает общественному порядку.

- Правительство может приостановить забастовки и запретить их проведение, вне зависимости от учреждения и организации.

- Правительство может ограничить продажу определенной категории предметов и их вывоз за границу. Также на них можно назначить принудительную цену в случае, если речь идет об удовлетворении первичных потребностей населения или вещах, которые поддерживают военную оборону государства.

- Правительство может ограничить использование средств связи, если распространяемая с их помощью информация может угрожать госбезопасности.

- Правительство, премьер-министр и министр, отвечающий за обеспечение внутренней безопасности, могут запретить передачу информации определенного содержания в СМИ.

Более подробно с ограничениями можно ознакомиться в статье 20 Закона о государственной обороне.