Черные ящики «Боинга» Lion Air показали фатальную борьбу пилотов с машиной

Газета отмечает, что бортовой самописец показал фатальную борьбу между человеком и машиной, так как нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета.

"Пилоты умудрялись поднимать нос снова и снова, пока, наконец, не потеряли контроль, и самолет стал падать в океан со скоростью 450 миль в час", - пишет издание.

Данные бортового самописца подтверждают версию, что компьютеризированная система, установленная на самолетах Boeing 737, из-за неправильной информации, получаемой от датчиков на фюзеляже, привела к сваливанию самолета, отмечает New York Times.

Ожидается, что предварительный отчет об авиакатастрофе, подготовленный индонезийскими следователями, будет представлен в среду.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября неподалеку от побережья острова Ява. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.