Видео: Porsche 911 нового поколения представлен официально

Porsche 911 построили на модернизированном шасси с увеличенной долей использования алюминия преимущественно в задней части кузова, что положительно сказалось на развесовке по осям и устойчивости автомобиля на высоких скоростях. Что касается внешности, то среди наиболее заметных изменений: увеличенный капот, а также другие головные фары, которые будут доступны с матричными светодиодами, отмечает РБК .

Компания представила обновленную модель в версиях Carrera S и 911 Carrera 4S — оба спорткара оснащены трехлитровым оппозитным бензиновым шестицилиндровым турбомотором мощностью 450 л.с., что на 30 л.с. больше, чем у модели предыдущего поколения. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. При этом на некоторых рынках автомобиль будет предлагаться с семидиапазонной механической трансмиссией.

Заднеприводный 911 Carrera S способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды, а полноприводной 911 Carrera 4S – за 3,6 секунды. Максимальная скорость спорткаров составляет 308 и 306 км/ч соответственно. Также автомобили получили систему для езды по мокрой дороге, которая автоматически применяет оптимальные настройки для мотора, трансмиссии и других систем.