Рижская дума запретила сносить горящие развалины. Эстонской фирме грозит штраф

Шестиэтажное здание на улице Калнциема, 2b в Риге, которое пострадало в результате пожара, не может быть снесено, так как входит в список памятников культуры государственного значения, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте собственности Рижской думы, пишет Rus.tvnet.lv.
Как рассказал руководитель думского комитета городского имущества Олег Буров, департамент получил заключение о последствиях пожара, в котором говорится, что здание не нужно сносить, так как не выявлено повреждений, которые бы уменьшили прочность несущих стен.
Для того чтобы уменьшить небезопасность здания, в первую очередь необходимо демонтировать опасные части конструкции крыши, расчистить завалы, которые возникли в результате пожара, когда обрушивались внутренние стены и полы.
Департамент планирует издать распоряжение для владельцев здания, предписывающее провести эти работы.
Если это не будет сделано, уже в пятницу, 30 ноября, расчистка завалов будет проведена в принудительном порядке, а потраченные средства дума взыщет с владельцев. До этого думе еще ни разу не удалось вернуть деньги, потраченные на приведение здания в порядок.
Фотогалерея: Горящий дом на улице Калнциема в Риге
За просрочку самоуправление имеет право штрафовать владельцев на сумму до 10 000 евро еженедельно.
Работы по ликвидации пожара ведутся только снаружи, так как находиться внутри здания опасно. Пока не прогнозируется, когда пожар удастся ликвидировать полностью. Находящееся рядом здание на ул. Ранькя дамбис, 14 огонь не затронул.
Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.
Недвижимость восемь лет назад приобрела фирма Dekarta Property, которая планировала превратить здания в жилой квартал, но недавно собственники недвижимости вновь сменились: здание на улице Калнциема с 18 сентября опосредованно через товарищество с ограниченной ответственностью K2B и еще одну латвийскую фирму принадлежит эстонской компании Tradesman EU, чей юридический адрес зарегистрирован в офисе Novira Capital в Таллинне. В свою очередь здание на ул. Ранькя дамбис приобрела фирма NC K2A, которое принадлежит самой Novira Capital.