Рижская дума запретила сносить горящие развалины. Эстонской фирме грозит штраф

Как рассказал руководитель думского комитета городского имущества Олег Буров, департамент получил заключение о последствиях пожара, в котором говорится, что здание не нужно сносить, так как не выявлено повреждений, которые бы уменьшили прочность несущих стен.

Для того чтобы уменьшить небезопасность здания, в первую очередь необходимо демонтировать опасные части конструкции крыши, расчистить завалы, которые возникли в результате пожара, когда обрушивались внутренние стены и полы.

Департамент планирует издать распоряжение для владельцев здания, предписывающее провести эти работы.

Если это не будет сделано, уже в пятницу, 30 ноября, расчистка завалов будет проведена в принудительном порядке, а потраченные средства дума взыщет с владельцев. До этого думе еще ни разу не удалось вернуть деньги, потраченные на приведение здания в порядок.

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За просрочку самоуправление имеет право штрафовать владельцев на сумму до 10 000 евро еженедельно.

Работы по ликвидации пожара ведутся только снаружи, так как находиться внутри здания опасно. Пока не прогнозируется, когда пожар удастся ликвидировать полностью. Находящееся рядом здание на ул. Ранькя дамбис, 14 огонь не затронул.

Исторический комплекс зданий в югендстиле, построенный в 1914 году, уже много лет стоял заброшенным. Хотя Рижская дума в мае этого года приняла решение о принудительном приведении здания в порядок, в том числе ограничении доступа к нему, в здание могли легко проникнуть посторонние лица.