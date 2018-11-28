В Латвии задержаны журналисты по подозрению в угрозе национальной безопасности

Уголовное расследование начато 17 октября по двум статьям Уголовного кодекса - за действия, направленные против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного устройства Латвии в организованной группе, и за помощь иностранному государству в осуществлении действий, направленных против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или государственного устройства Латвии. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Государство, которому пособничали задержанные, ПБ не называет.

23 ноября по этому делу были задержаны три человека, проведены обыски на связанных с ними объектах. К задержанным не применены меры пресечения, связанные с лишением свободы. Более подробной информации в интересах следствия ПБ пока не предоставляет.

По данным агентства ЛЕТА, одним из подозреваемых является Юрий Алексеев, который упоминается в публичных отчетах о деятельности ПБ как прокремлевский активист. ПБ просила суд в качестве меры пресечения применить к задержанным содержание под стражей, но суд просьбу не удовлетворил.

Прокуратура недавно предъявила Алексееву обвинение в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов для огнестрельного оружия и в обороте детской порнографии. Дело на Алексеева было возбуждено в ноябре 2017 года за его комментарии, содержащие призыв прикончить всех фашистских выродков, к которым, по мнению автора, принадлежат представители определенных национальностей, а также высказывание об одном конкретном языке как о фашистском.