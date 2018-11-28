Ср, 28.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Новым главой компании Elron станет канцлер Министерства экономики Мерике Сакс

Новым главой компании Elron станет канцлер Министерства экономики Мерике Сакс

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мерике Сакс.

ФОТО: Erakogu

Совет железнодорожной компании Elron утвердил во вторник своим новым руководителем Мерике Сакс, которая вступит в должность 7 января будущего года.

По словам председателя совета Elron Сийри Одратс-Кони, Мерике Сакс является руководителем с сильным стратегическим мышлением и хорошей аналитической способностью, располагающим продолжительным опытом высшего руководства в публичном секторе, а также в советах государственных коммерческих объединений и целевых учреждений.

«Elron – предприятие с хорошим содержанием и управлением, – сказала Сакс. – Жители Эстонии – великолепные железнодорожные пассажиры, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы Elron и в дальнейшем соответствовал ожиданиям пассажиров. Новым вызовом для нас станет строительство железнодорожного пути Рийзиепере-Турба, и, может быть, нам также удастся в будущем вывести на маршруты некоторые новые поезда».

Ранее Мерике Сакс работала исполнительным директором Эстонского центра стандартов, директором услуг Торгово-промышленной палаты Эстонии, руководителем отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникаций, вице-канцлером и канцлером внутреннего рынка.

Конкурс на замещение должности был проведен фирмой по поиску персонала Fontes. В публичном конкурсе участвовал 51 кандидат. Прежний председатель правления Elron Олле Тишлер в конце сентября ушел в отставку по собственному желанию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ