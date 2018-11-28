Новым главой компании Elron станет канцлер Министерства экономики Мерике Сакс

По словам председателя совета Elron Сийри Одратс-Кони, Мерике Сакс является руководителем с сильным стратегическим мышлением и хорошей аналитической способностью, располагающим продолжительным опытом высшего руководства в публичном секторе, а также в советах государственных коммерческих объединений и целевых учреждений.

«Elron – предприятие с хорошим содержанием и управлением, – сказала Сакс. – Жители Эстонии – великолепные железнодорожные пассажиры, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы Elron и в дальнейшем соответствовал ожиданиям пассажиров. Новым вызовом для нас станет строительство железнодорожного пути Рийзиепере-Турба, и, может быть, нам также удастся в будущем вывести на маршруты некоторые новые поезда».