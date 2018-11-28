УЕФА озаботился военным положением на Украине

Рабочая группа УЕФА пришла к такому решению ввиду того, что в некоторых регионах Украины было введено военное положение. «Ворскла» примет лондонцев на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В УЕФА продолжат следить за развитием событий на Украине. Не исключено, что в ближайшее время будут перенесены еще две встречи. Украину в Лиге Европы также представляет киевское «Динамо».

26 ноября депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых областях Украины. Документ должен вступить в силу 28 ноября.