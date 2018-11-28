Компания LG показала необычную версию гибкого смартфона

Проще говоря, LG не собирается выпускать такой смартфон просто «потому что может». Конечно, пока представители не раскрыли подробности о проекте.

В 2013 году LG выпустила смартфон LG G Flex с гибким POLED-экраном. Сам смартфон не гнулся, но был изогнутой формы, соответствующей естественному изгибу лица пользователя во время разговора. Теперь ожидается модель, которая сможет складываться вместе с дисплеем.

Фотографии смартфона можно посмотреть здесь.