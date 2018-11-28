Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1936

Зданием, воплощающем в себе все самое лучшее в архитектуре и строительстве 1936-го года, жюри выбрало виллу Якобсона в Пярну. Проект: Олев Сийнмаа и Антон Соанс, 1933–1936. Строительство: 1936. Реставрационный проект: Яак Хуимеринд, 2010. Реставрационные работы: 2011–2014. Реставрационная Премия фонда Капитал культуры 2014 года за реставрацию.

Архитектурный язык виллы, заказанной бизнесменом и дипломатом Яаком Якобсоном и находящейся в Пярну, по адресу Лыуна, 2а, был в то время крайне прогрессивным. А само здание считается одной из самых выдающихся эстонских вилл в стиле функционализма.

Продуманность геометрически разделенного на части пространства здания напоминает композицию художественного полотна. Отделенный высоким забором хозяйственный двор и интимный задний дворик с другой стороны образуют новую современную жилую среду. Наполненная светом гостиная с большими окнами, встроенная мебель, продуманное до деталей внутреннее убранство – все это на фоне местных традиций было очень современным.

ФОТО: In Nomine