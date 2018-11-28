Водитель спровоцировал ДТП на шоссе Таллинн-Тарту и скрылся

Не установленный до сих пор автомобиль ехал со стороны Козе в направлении Таллинна, на 40 километре водитель проигнорировал знак, запрещающий cъезд, и врезался в ехавший в противоположном направлении Volkswagen Multivan.

После ДТП виновник продолжил свой путь в сторону Таллинна. По словам одного из очевидцев, он может передвигаться на Opel Zafira темного цвета.