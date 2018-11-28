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Водитель спровоцировал ДТП на шоссе Таллинн-Тарту и скрылся Полиция просит помощи очевидцев

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

26 ноября в 17.36 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Козе на 40 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

Не установленный до сих пор автомобиль ехал со стороны Козе в направлении Таллинна, на 40 километре водитель проигнорировал знак, запрещающий cъезд, и врезался в ехавший в противоположном направлении Volkswagen Multivan.

После ДТП виновник продолжил свой путь в сторону Таллинна. По словам одного из очевидцев, он может передвигаться на Opel Zafira темного цвета.

В результате ДТП никто не пострадал, однако полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 112 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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