Водитель спровоцировал ДТП на шоссе Таллинн-Тарту и скрылся Полиция просит помощи очевидцев
28 ноября 2018, 13:17
26 ноября в 17.36 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Козе на 40 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.
Не установленный до сих пор автомобиль ехал со стороны Козе в направлении Таллинна, на 40 километре водитель проигнорировал знак, запрещающий cъезд, и врезался в ехавший в противоположном направлении Volkswagen Multivan.
После ДТП виновник продолжил свой путь в сторону Таллинна. По словам одного из очевидцев, он может передвигаться на Opel Zafira темного цвета.
В результате ДТП никто не пострадал, однако полиция просит очевидцев произошедшего позвонить по номеру 112 или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.