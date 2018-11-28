Керсти Кальюлайд приняла участие в церемонии в пямять 100-летия начала Освободительной войны под Нарвой
28 ноября 2018, 13:27
В местечке Рийгикюла между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прямо на берегу пограничной реки сегодня прошла церемония в память 100-летия начала Освободительной войны. В церемонии приняла участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, руководители Нарвы и Нарва-Йыэсуу и более трехсот учеников Таллиннской реальной школы.
В Рийгикюла на берегу реки Нарва установлен памятный крест. В этом месте только создаваемая эстонская армия и добровольцы Кайтселита приняли один из первых боёв 28 ноября 1918 года против наступавших с востока частей Красной армии.
Под угрозой окружения оборонявшие Нарву немецкие части, а вслед за ними и эстонские отступили на запад. Сражение за Нарву принято считать началом Освободительной войны.