Керсти Кальюлайд приняла участие в церемонии в пямять 100-летия начала Освободительной войны под Нарвой

В местечке Рийгикюла между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прямо на берегу пограничной реки сегодня прошла церемония в память 100-летия начала Освободительной войны. В церемонии приняла участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд, руководители Нарвы и Нарва-Йыэсуу и более трехсот учеников Таллиннской реальной школы.