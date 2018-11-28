Таллинн решил снимать квартиры для жертв семейного насилия

Как сообщил вице-мэр столицы Тынис Мёльдер, в первом полугодии такой способ оказания помощи был проверен на людях, живших ранее в домах социального призрения и выполнивших план ресоциализации. В результате было подтверждено, что таким людям трудно самостоятельно искать себе жилье, вести переговоры с наймодателями и заключать договоры найма.

В таком же положении оказываются спасающиеся от семейного насилия матери с детьми. В прошлом году зарегистрировано 2632 случаев семейного насилия, что стало серьезной проблемой для Эстонии в целом.

В текущем году городской приют для женщин и детей предоставил убежище 70 пострадавшим, из которых 30 матерей и 40 детей. В приюте они находятся в среднем три-четыре месяца. Теперь им будут оказывать помощь в поисках съемного жилья и первичных расходах на это в пределах арендной платы за первый месяц, а при необходимости - оплаты посреднических услуг маклера и депозита, суммарно - до 600 евро.