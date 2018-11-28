Допущенная при проведении гостендера ошибка обойдется налогоплательщикам почти в три миллиона евро

При посредничестве Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) Спасательный департамент планировал закупить в рамках спецпроекта 83 новых аварийно-спасательных транспортных средства, а также 14 единиц спасательной техники. Общая стоимость проекта составляла 27 760 000 евро. 85 процентов расходов брал на себя ЕС, а оставшиеся 15 процентов расходов ложились на плечи государства.

Для закупки техники было объявлено три тендера. Одним из предъявленных требований было, чтобы участник конкурса имело опыт продажи и производства подобной техники. В этом нет ничего необычного, но по какой-то причине Спасательный департамент также хотел, чтобы участник тендера имел опыт производства и продажи хотя бы одной единицы данной техники в Финляндии, Швеции, Норвегии или Эстонии.

Министерство финансов усмотрело в данном критерии нарушение Закона о гостендерах, поэтому Спасательный департамент обязали вернуть 10 процентов от полученной субсидии.

Спасательный департамент безуспешно пытался оспорить данное решение, поэтому Центр инвестиций в окружающую среду потребовал частично возврата дотации. По этой причине Спасательному департаменту придется вернуть почти 2,75 млн евро (в европейский Фонда сплочения 2 340 223 евро, а государству 412 981 евро ).