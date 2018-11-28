Член правления Colliers International Russia: иностранные инвестиции в российский рынок недвижимости рекордно выросли

«Санкции оказывают реальное постоянное давление, и рынок преимущественно покидают инвесторы из стран Балтии и Северных стран. Особенно ощутим уход таких финских инвесторов, как Stockmann, Northern Horizon Capital и Sponda», - заявил Косарев. Тем не менее, природа не терпит пустоты, и Косарев добавил, что по мере стабилизации экономики и в условиях незначительного количества новых проектов рынок становится все привлекательнее для множества других зарубежных инвесторов.

«Несмотря на то, что скандинавские и балтийские инвестиции уходят с рынка, на смену им быстро приходят другие деньги. В общем объем иностранных инвестиций в России достигает в этом году рекордных 35%. В первую очередь за это ответственны регулярные крупные инвестиции глобальных гигантов, таких как PPF, Raven Property Group, Hines и Leroy Merlin», - пояснил представитель Colliers International.