Хуже помоев и воняет падалью: житель Локса возмущен качеством воды в городе

С жалобой на качество воды в редакцию Rus.Postimees обратился пенсионер Николай Игнатенко, проживающий на улице Калурите в Локса. Он сравнивает воду с помоями и утверждает, что без фильтров, которые приходится менять еженедельно, употреблять ее небезопасно. Фирма Loksa Haljastus, предоставляющая в городе услугу водоснабжения и Департамент здоровья в свою очередь заявляют, что именно самовольной установкой фильтров читатель сам загнал себя в ловушку.
«Обратиться к вам меня вынудило то, что в Локса, где я живу долгое время, питьевая вода хуже помоев, и я это берусь доказать. Раз в неделю мне приходится производить замену фильтра, поскольку он забивается слизью и желтыми хлопьями, каким-то мусором и листьями. И если не менять фильтры раз в неделю, вода начинает вонять падалью, простите», - рассказывает Николай Игнатенко.
По его словам, раньше в Локса была замечательная вода, вкусная и чистая, а теперь - помои. «Я неоднократно обращался в фирму Loksa Haljastus, которая занимается подачей воды. Вразумительного ответа так и не получил - один сваливает на другого. А мне, потребителю, хочется пить нормальную воду и не тратить ежемесячно по 20 евро на фильтры, когда моя пенсия составляет чуть более 300 евро, - жалуется читатель. - Я живу с женой, расход воды на двоих у нас составляет шесть-восемь кубов в месяц, и это лишь потому, что прежде чем пить, надо слить воду, чтобы она не воняла».
«Парадоксально и то, что народ в Локса молчит или ему затыкают рот. Убедительно прошу вас разобраться в данной ситуации и помочь мне и другим людям», - добавляет он. Вместе с тем он признает, что долгое время и сам молчал, поскольку до сих пор фирма Loksa Haljastus бесплатно выдавала ему фильтры. Сейчас она это перестала делать, что и вынудило читателя обратиться в СМИ.
Как рассказал порталу Rus.Postimees член правления OÜ Loksa Haljastus Райк Саарт, питьевая вода в Локса поступает из четырех насосных станций. Ежегодно в установленном порядке она подвергается проверке. «Анализ осуществляет Департамент здоровья в химической лаборатории центра аккредитации. Итог проверки из года в год один - локсаская питьевая вода соответствует установленным нормам», - успокаивает он.
Что касается жалобы читателя, то, по словам Саарта, 2 ноября 2018 года эту проблему в статье «Почему питьевая вода ржавого цвета и воняет» подробно разбирала газета Harju Elu. «Автор статьи - научный сотрудник Таллиннского технического университета с докторской степенью Кай Кюннис-Берес, - отмечает член правления OÜ Loksa Haljastus. - Суть публикации такова, что для питьевой воды Северной Эстонии характерно большое содержание железа. Правда, оно значительно ниже максимально допустимых значений, и потребителям об этом известно».
В частности, в статье сказано следующее: «Развитие железобактерий можно остановить, удалив из воды все железо (слишком дорого и в этом нет крайней необходимости), обеспечив постоянное давление на водопроводную сеть (мощный напор) и избежав различных препятствий (дополнительные механические водные фильтры, сито и т.д.). Это исходит из обстоятельства, что для развития нитеобразные железобактерии должны найти точку крепления и достаточное для жизнедеятельности количество питательных веществ».
«Проще говоря, если для потока воды установить препятствие (например, фильтр или сито), на нем начнут скапливаться бактерии и их питательная среда. Фильтр станет зоной размножения колонии железобактерий. Если в домохозяйстве водой пользуются мало, движение воды в трубопроводе также будет медленным. Именно с такой проблемой и столкнулся читатель. Правильнее было бы вообще отказаться от фильтров», - подчеркнул Саарт.
Он также заявил, что не давал никаких распоряжений о выдаче фильтров: «Поскольку Николай Игнатенко их откуда-то взял, то предположу, что из приобретенных бывшим руководителем OÜ Loksa Haljastus запасов. В целях сохранения "мира в доме" тот хлопотал о них и обещал выдавать Николаю Игнатенко. Но повторю, что в фильтрах нет никакой необходимости! Это наоборот ухудшает ситуацию. Железобактерии цепляются за фильтрующие элементы и размножаются там. Они образуют колонии! В бытовом потреблении сила потока в трубе низкая, и поэтому их нельзя смыть с фильтра. Так появляются благоприятные условия для образования колоний бактерий».
Главный специалист отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Кнут Тамм рассказал, что по состоянию на 2018 год в Локса насчитывалось около 2700 потребителей и подобных жалоб им ранее не поступало. Исключением является жалоба за 2013 год, с которой обратился наш же читатель.
«В то же время в полном порядке все водные анализы локсаского общественного водоснабжения, вода системы общественного водоснабжения Локса также изучалась микробиологически. Поэтому в настоящий момент остается непонятным, для чего обратившийся с жалобой житель Локса вообще использует фильтры», - недоумевает специалист.
«Использование фильтров оправдано в том случае, если качество воды не соответствует требованиям, а у потребителей локсаского общественного водоснабжения, по нашей оценке, нет необходимости в использовании фильтров. Использование неправильных фильтров или неверный уход за ними могут привести к загрязнению, что в свою очередь может ухудшить качество воды потребителя. Поэтому из-за использования неправильного или загрязнившегося фильтра вода жалобщика и правда не может соответствовать всем требованиям. В ходе разбирательства 2013 года мы пришли к выводу, что источником проблемы могут быть эти установленные по личной инициативе фильтры для воды, поэтому еще тогда мы рекомендовали жалобщику прекратить их использование», - заключил Кнут Тамм.