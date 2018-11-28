Хуже помоев и воняет падалью: житель Локса возмущен качеством воды в городе

«Обратиться к вам меня вынудило то, что в Локса, где я живу долгое время, питьевая вода хуже помоев, и я это берусь доказать. Раз в неделю мне приходится производить замену фильтра, поскольку он забивается слизью и желтыми хлопьями, каким-то мусором и листьями. И если не менять фильтры раз в неделю, вода начинает вонять падалью, простите», - рассказывает Николай Игнатенко.

По его словам, раньше в Локса была замечательная вода, вкусная и чистая, а теперь - помои. «Я неоднократно обращался в фирму Loksa Haljastus, которая занимается подачей воды. Вразумительного ответа так и не получил - один сваливает на другого. А мне, потребителю, хочется пить нормальную воду и не тратить ежемесячно по 20 евро на фильтры, когда моя пенсия составляет чуть более 300 евро, - жалуется читатель. - Я живу с женой, расход воды на двоих у нас составляет шесть-восемь кубов в месяц, и это лишь потому, что прежде чем пить, надо слить воду, чтобы она не воняла».

«Парадоксально и то, что народ в Локса молчит или ему затыкают рот. Убедительно прошу вас разобраться в данной ситуации и помочь мне и другим людям», - добавляет он. Вместе с тем он признает, что долгое время и сам молчал, поскольку до сих пор фирма Loksa Haljastus бесплатно выдавала ему фильтры. Сейчас она это перестала делать, что и вынудило читателя обратиться в СМИ.

Читатель жалуется на качество воды и демонстрирует фильтры, которые он меняет каждую неделю. ФОТО: Николай Игнатенко

Как рассказал порталу Rus.Postimees член правления OÜ Loksa Haljastus Райк Саарт, питьевая вода в Локса поступает из четырех насосных станций. Ежегодно в установленном порядке она подвергается проверке. «Анализ осуществляет Департамент здоровья в химической лаборатории центра аккредитации. Итог проверки из года в год один - локсаская питьевая вода соответствует установленным нормам», - успокаивает он.

Что касается жалобы читателя, то, по словам Саарта, 2 ноября 2018 года эту проблему в статье «Почему питьевая вода ржавого цвета и воняет» подробно разбирала газета Harju Elu. «Автор статьи - научный сотрудник Таллиннского технического университета с докторской степенью Кай Кюннис-Берес, - отмечает член правления OÜ Loksa Haljastus. - Суть публикации такова, что для питьевой воды Северной Эстонии характерно большое содержание железа. Правда, оно значительно ниже максимально допустимых значений, и потребителям об этом известно».

В частности, в статье сказано следующее: «Развитие железобактерий можно остановить, удалив из воды все железо (слишком дорого и в этом нет крайней необходимости), обеспечив постоянное давление на водопроводную сеть (мощный напор) и избежав различных препятствий (дополнительные механические водные фильтры, сито и т.д.). Это исходит из обстоятельства, что для развития нитеобразные железобактерии должны найти точку крепления и достаточное для жизнедеятельности количество питательных веществ».