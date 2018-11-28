Галерея: привезенные в Нарву танки и бронемашины взбудоражили жителей города
28 ноября 2018, 13:54
Сегодня, 28 ноября, отмечается столетие со дня начала Освободительной войны. В честь этого события в Нарву привезли напоказ танки и бронемашины эстонских и союзнических армий.
Доставленную трейлерами гусеничную технику разгружали прямо под окнами Кесклиннаской гимназии Нарвы, что, естественно, вызвало большой ажиотаж среди школьников.
Таким образом, с показом машин и вооружения проходит публичное мероприятие "Стражи Эстонии в Нарве", лозунг которого является: "НАТО - это мы".