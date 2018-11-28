Опасные игры России и Украины в Азовском море

Корабли Второй группы ВМФ НАТО в марте 2015 года на учениях, прошедших в Черном море. SCANPIX

На Азовском море нет никакой границы

Трагика происходящего на Азовском море для Украины заключается в том, что Украина в свое время сама передала России право на управление там. «Теоретически Россия сейчас не нарушает никаких (межгосударственных) договоров, и международных конвенций», – отметил руководитель Мариупольского порта Игорь Барский.

В 2003 году между Россией и Украиной произошел острый конфликт из-за находящегося посреди Азовского моря маленького острова Тузла. В результате Украина и Россия заключили договор о совместном использовании Азовского моря, который признал его внутренним морем двух государств, где не действует Конвенция по морском праву ООН.

По сути, Азовское море, согласно этому договору, находится под полным контролем России. У России есть право перемещаться по всему морю, а также свободно задерживать все суда, которые выходят или идут в сторону Украины.

Такоже же право останавливать и проверять, например, идущие в российские порты суда, есть и у Украины, но поскольку они уступают по силе российским пограничникам и кораблям, они этого не делают.

Единственным ограничением для российских кораблей и пограничных судов на Азовском море является запрет входить в порты Украины. В действительности же российские корабли ходят весьма близко от украинского берега. Летом они задержали шедшее в порт Бердянска торговое судно в четырех милях (семь километров) от города, да так, что это видели загоравшие на пляже люди.

Согласно договору, на Азовском море нет и государственной границы. В 2004 году президент Украины Леонид Кучма издал указ, которым установил на Азовском море так называемую президентскую линию.

«Это для нас как государственная граница, – сказал заместитель командира отряда охраны морской границы в Мариуполе, капитан второго ранга Артем Поляков. – Официально мы охраняем эту президентскую линию. Русские знают о месте ее нахождения, но договор 2003 года не мешает им перемещаться по всему Азовскому морю. Таким образом, они могут пересекать и эту президентскую линию».

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы на карте была точная граница, которую признавала бы Россия, – добавил украинский пограничник. – Поскольку сейчас мы находимся в патовой ситуации».

Один известный украинский политический журналист Виталий Поляков убежден, что причиной конфликта в Азовском море является неопределенность правового статуса: «Если нет четкого статуса, то рано или поздно конфликт может возникнуть даже между дружественными государствами». По его оценке, Россия уже в 1990-х года и позже умышленно препятствовала попыткам Украины обозначить государственную границу с Россией.

До сих пор между пограничниками Украины и России на Азовском море прямых столкновений не было, но были опасные инциденты. В середине сентября патрульный российский пограничный катер типа «Мангуст» прошел между двумя украинскими пограничными катерами, практически касаясь их бортов – приблизившись на расстояние в 15 метров.

«Даже у их пулеметчика был виден ужас в глазах, поскольку все понимали, что ситуация опасная, – сказал Поляков. – Это очень глупое занятие. Они же создают угрозу для самих себя. Одна сильная волна и… В Азовском море очень сильные течения. Цель была ясна: оказать психологическое давление и показать силу, мол, смотрите, что мы можем делать».

На Украине нет единого мнения о том, нужно ли прекратить действие договора об использовании Азовского моря. Сторонники прекращения утверждают, что это дало бы Украине право ввести в одностороннем порядке государственную границу в 12 морских миль. Министерство иностранных дел Украины против этого, поскольку, по утверждению его представителей, это принесет с собой только территориальные споры. Между Украиной и Россией вообще никак не обозначена государственная граница.

Руководитель Мариупольского порта Барский поддерживает МИД Украины. «Этого делать нельзя! – уверенно сказал Барский. – Если мы аннулирует договор о совместном использовании Азовского моря, то мы же должны будем установить четкие границы. Если мы сделаем договор о границах на Азовском море, то Россия внесет туда и Крым, чем легализует часть крымской границы. Это будет прецедентом».

Вторым аргументом противников аннулирования договора является то, что в этом случае и Россия введет границу на Азовском море, которая будет проходить в 12 морских милях от российского берега. Ширина Керческого пролива меньше и в этом случае Россия объявит весь пролив своей территорией и получит полное право для проверки проходящих там судов и их остановки, несмотря на то, признают это Украина и весь мир, или нет. Согласно нынешнему договору – по крайней мере, де юре – суда под украинским флагом могут беспрепятственно проходить пролив, а иностранные суда, по сути, на либеральных условиях.

Несмотря на военный перевес России на Азовском море, украинские военные предложили весьма радикальную ответную акцию: например, заминировать прилегающие к украинскому берегу зоны, или в одностороннем порядке провозгласить морскую границу, а также начать проводить на данных территориях постоянные ракетные учения, чтобы держать российские корабли подальше.

Секретарь совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов даже предложил организовать на Азовском море совместные учения Украины с кораблями НАТО. Это абсурдная идея, поскольку, согласно договору от 2003 года, для прохождения Кречинского пролива натовские корабли нуждаются в согласии как Украины, так и России.

На Украине опасаются, что Россия вообще может перекрыть проход через Креченский пролив для судов, которые хотят пройти по Азовскому морю в украинские порты. По сути, в таком случае Россия превратит Азовское море для украинцев в озеро. Второе опасение заключается в том, что Россия может повторить на Черном море то, что уже делается на Азовском море – начать проверять торговые суда и там. В этом случае острый конфликт неизбежен, поскольку порты Черного моря для Украины в экономическом смысле намного важнее, чем порты в Мариуполе и в Бердянске, и Украина может начать защищать свободный проход до своих портов. Украинские эксперты уже предположили, что в таком случае Киев должен будет попросить защиты у флота НАТО, что в свою очередь поставит страны НАТО перед необходимостью принять крайне неприятное решение.

Яанус Пийрсалу