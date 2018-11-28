Опасные игры России и Украины в Азовском море

«Сегодня мы должны были быть на работе, но нам сказали, что приходить нет смысла, – сказал крановщик Мариупольского порта Евгений Марковский. Вместе с другом Олегом Гусаком, работающим в порту грузчиком, они смотрят с высочайшей береговой точки на огромный порт – у девяти причалов не стоит ни одного судна, пишет Postimees.
Календарь в маленьком береговом баре показывает 9 ноября. «Уже четвертый день нет ни одного судна. Россия держит все суда за новым Крымским мостом, – говорит Гусак. – Обычно суда разыгрывают между причалами».
Директор администрации Мариупольского государственного порта Игорь Барский в тот день был в более лучшем настроении, чем портовые рабочие: «Порт стоит. Нынешняя ситуация – очень яркий пример нашей ситуации».
Всего Мариупольский порт, годовой товарооборот которого сравним с нашим Силламяэским портом, простоял пустым в середине ноября пять дней. Неделю назад ситуация была веселее – во вторник, например, разыграли шесть судов. Россия пропустила их через Керческий пролив. Начиная с воскресенья, Керченский пролив закрыт и в Мариуполе никто не знает, что будет дальше.
Россия уже полгода ограничивает доступ торговых судов в крупнейшие украинские порты в Азовском море, – в Мариуполе и в Бердянске – через которые проходит экспорт за границу двух крупнейших металлургических комбинатов Украины. Заводы принадлежат самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову.
Связь с мостом в Керченском проливе
Для описания ситуации в Мариупольском порту украинские СМИ используют выражение «российская блокада», но, по крайней мере, до сих пор это не совсем отвечало действительности. На начало ноября товарооборот порта из-за деятельности России, по словам Барского, снизился по сравнению с прошлым годом на десять процентов. Другое дело, что порт планировал в этом году значительно увеличить товарооборот – недополученную прибыль порт оценивает в 250 миллионов гривен (почти восемь миллионов евро).
Барский считает, что самый большой спад еще впереди, поскольку металлургические заводы Ахметова все больше перегоняют свою продукцию по железной дороге в украинские порты на Черном море. Товар просто постепенно перетекает в другие порты.
«Полностью Россия наши порты (в Азовском море) перекрывать не станет. Это скорее медленное обескровливание», – сказал две недели назад преподаватель истории Мариупольского государственного университета, известный местный политический комментатор Сергей Пахоменко.
Проблемы Украины на Азовском море начались с того, что Россия взялась строить мост от материка до отобранного у украинцев полуострова Крым. России было нужно постоянное сообщение с Крымом. Мост начали строить через Керченский пролив, который в Азовском море является единственным соединением с Черным морем.
Первым ограничением для портов Азовского моря стала высота Крымского моста – 35 метров. Когда в августе прошлого года поверхность моста была готова, с этого момента в море стали ходить суда намного меньших размеров, чем прежде.
Российская проверка
«Если раньше у нас ходили океанские суда типа Panamax водоизмещением в 60 000 тонн, то теперь в два раза меньших размеров, на которых не ходят в океаны, – сказал директор порта Барский. – Это в свою очередь ограничило наш рынок Европой и Северной Африкой, а раньше металл отсюда доставляли и в Китай, Индию и в Корею».
Высота Крымского моста – это еще полбеды. Еще до открытия 18-километрового, стоившего четыре миллиарда долларов моста в мае этого года, погранслужба России, которая подчиняется всемогущей российской Федеральной службе безопасности, начала останавливать все без исключения направляющиеся через Керченский пролив в украинские порты суда.
Официальной причиной назывался антитеррористический досмотр судов: по утверждению представителей ФСБ, ищут диверсантов и террористов, которые хотят взорвать Крымский мост. То же повторяется, когда груженые суда идут обратно из Мариупольского и Бердянского портов: теперь им приходится ждать разрешения и проверки, чтобы попасть в Черное море.
Из-за проверки у Крымского моста торговые суда теряют (по направлению туда и обратно) минимум два дня, а обычно – четыре-семь дней. В любом случае, идущие в обратном направлении суда держат дольше, что приносит большие убытки, поскольку плата за простой груженого судна больше.
Направлявшееся из Мариуполя в турецкий порт Бадарама канадское судно Federal Nagara добралось до Крымского моста с грузом железа в 20 000 тонн в пять утра 7 октября. Разрешение пройти в Черное море команда получила у российских властей только в 11 вечера 18 октября.
По данным Мариупольского порта, рекордом одного судна стало ожидание в 14 дней на обоих направлениях. В зависимости от размеров судна и наличия груза простой одного дня обходится собственнику в сумму от 5000 до 15 000 долларов.
Также в Азовском море у направляющихся в украинские порты торговых судов нет защиты. Все лето и начало осени российские пограничники выборочно останавливали суда для проверки и в открытом море. Правда, проверка продолжалась всего пару часов, но, останавливаясь и снова набирая ход, полностью груженое судно тратит на это четыре-пять часов.
Сейчас количество задержаний в открытом море значительно снизилось благодаря украинским пограничникам и активному патрулированию катеров флота (прямых конфликтов, по крайней мере, до сих пор в Азовском море российский флот до сих пор избегал) и штормовым погодам.
Российские пограничники при проходе через Крымский мост проверяют в Азовском море и торговые суда, направляющиеся в российские порты, но им не приходится ждать днями – их пропускают сразу. Также эти суда не останавливают в открытом море. Российские порты страдают только из-за ограничения по высоте моста.
Летом в Азовском море обосновались десять российских кораблей, в большей степени, скоростные бронированные ракетные катера, которые взяли море под полный контроль. Перевес российского флота в Азовском море абсолютный, поскольку у Украины там кораблей сейчас почти нет.
Вся огневая мощь заключается в небронированных пограничных катерах, лишь у части из которых есть пулеметы, а также паре бронированных военно-морских катеров, которые до того находились в Черном море и были перевезены на Азов в трейлерах. Украина только начала по приказу президента Порошенко создавать свою первую военно-морскую базу на Азовском море.
Воспрепятствование движению торговых судов и достижение эффективного присутствия на море, особенно появление крупных десантных судов, в конце лета спровоцировали у Украины опасения, что Россия может напасть со стороны Азовского моря. Украина отправила военные самолеты патрулировать море и места, где опасаясь высадки десанта, начали строить береговые укрепления.
С момента начала войны на востоке Украины в 2014 году, донбасские сепаратисты и так уже разрушили окрестности Мариуполя, которые достались России. Мариуполь с полумиллионом жителей находится сейчас всего в 20 километрах от линии фронта на западе.
Оказание влияния на местных жителей
Россия видит развитие событий на Азовском море иначе. Москва считает причиной происходящего не открытие Крымского моста, а деятельность погранслужбы Украины, которая в марте этого года задержала в 15 морских милях от побережья Украины шедшее под российским флагом рыболовецкое судно Nord с десятью членами экипажа на борту. Судно было зарегистрировано в Крыму по российским законам и у членов экипажа были паспорта России.
Поскольку Украина по-прежнему считает Крым своим, моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Против капитана возбудили уголовное дело, и он арестован. Команда тоже не вернулась домой.
Украина утверждает, что поскольку моряки все являются жителями Крыма, то они все еще граждане Украины и должны путешествовать с украинскими паспортами. Моряки от этого отказываются, но Украина в свою очередь не пропускает их через границу с российскими паспортами. Экипаж, будучи, по сути, заложниками, до сих пор живет в посольстве России в Киеве. Рыболовецкое судно Nord арестовано и стоит в порту Бердянска.
Москва называет задержание Nord и его команды – официальным, государственным пиратством. Официально Россия привела свои корабли в Азовское море для защиты своих рыболовецких и торговых судов. В то же время начали останавливать и досматривать суда, идущие в украинские порты.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на прошлой неделе отверг все обвинения в умышленном блокировании работы украинских портов. Он назвал ситуацию в Керченском проливе усилением мер безопасности, у которого есть очевидные причины.
«Это призывы так называемого меджлиса крымских татар (исполнительный орган представительского собрания крымских татар в Крыму, который в России объявлен радикальной организацией, деятельность которой запрещена – ред.) и группировок украинских националистов, а также некоторых киевских политиков организовывать теракты у Крымского моста, – сказал Карасин в интервью московской газете «Коммерсант». – „Милитаризация“ Азовского моря – это устрашение, высосанное из пальца. Вооруженные силы России используются только для защиты Крымского моста в связи с указанной террористической угрозой».
Опрошенные Postimees российские эксперты не захотели комментировать от своего имени ситуацию на Азовском море. «В принципе, там все просто: если украинцы отпустят капитана Nord, членов команды и судно, то все закончится, – сказал один московский эксперт по внешней политике, попросив об анонимности. – Там дело не в мосте, ни не в Крыме, а в том, что украинцы удерживают Nord».
На Украине ни один киевский и мариупольский эксперт не верит, что вопрос заключается в рыболовецком судне Nord. Украинцы в вымирании портов Азовского моря и запугивании кораблями видят попытку вынудить их признать Крым частью России.
«Для этого перед выборами хотят дестабилизировать внутриполитическую обстановку, это весьма вероятная цель», – сказал главный редактор украинского агентства BlackSeaNews, сосредоточенного на новостях региона Черного моря Андрей Клименко, сославшись на запланированные на будущий год президентские и парламентские выборы на Украине. «Ставка делается на то, что в регионе Азовского моря по-прежнему много сторонников Путина, но, конечно, не в том большом количествое, как это было весной 2014 года», – добавил он.
«Это один из элементов гибридной войны. Для того чтобы мы признали Крым», – уверен руководитель Мариупольского порта Барский. На вопрос журналиста Postimees, может ли Россия таким давлением добиться признания Крыма, сначала Барский ответил уклончиво: «Не знаю…», а после уверенно добавил: «Фиг им!»
Целью оказания влияния на местных жителей не обязательно должно быть сомнение, поскольку параллельно с событиями на Азовском море что-то странное происходит и на берегу.
24 мая многие работники Мариупольского порта и металлургических заводов Ахметова получили на телефоны сообщение с призывом собраться на следующий день в 12 часов у местной администрации и потребовать освобождения судна Nord, чтобы «мы снова могли ловить в море рыбу».
По словам известной в Мариуполе гражданской активистки Галины Однорог, местные жители сразу поняли, что речь одет о лжешумихе, поскольку призыв начинался словами «Рыбаки города!», но в городе нет рыбаков, а потому нет надобности и «ловить рыбу в море». Городом рыбаков является Бердянск, а не Мариуполь. Во-вторых, призывали собраться у администрации, но местные до сих пор называют городскую управу по-советски – горсоветом.
«За этим призывом могли стоять только чужаки. Когда начали выяснять, кто его отправил, то не продвинулись никуда – отправитель сообщения был анонимом, – сказала Однорог Postimees. – Кто-то просто хотел нас спровоцировать».
Никто в Мариуполе на пикет так и не вышел.
Такая же рассылка сообщений произошла в Мариуполе и несколькими месяцами раньше. Тогда жителей призывали на митинг за мир. Прошлой осенью одна киевская организация организовала в Мариуполе официальное мероприятие в защиту детей. В действительности же лозунги говорили о чем-то другом: «Мы устали от войны», «Хотим мира» и так далее.
«Мы же прекрасно понимаем, откуда поступают такие призывы, и за какой мир они выступают, – сказала Однорог. – Время от времени людьми по-прежнему пытаются манипулировать, но люди за четыре года уже научились и не доверяют (таким мероприятиям и таким призывам)».
Реальное социальное напряжение может вызвать скорее ощутимое снижение зарплат работников порта. Их рабочий день и так уже сокращен до четырех дней в неделю. Крановщик Евгений Марковский сказал, что при 12-часовом рабочем дне его зарплата составляет 8000 гривен (250 евро). Для сравнения он привел 2012 год, когда за ту же работу он получал 12 000 гривен (по курсу 2012 года – 1130 евро), и тогда гривна была значительно крепче по отношению к евро. 8000 гривен – сейчас средняя зарплата в Мариуполе.
«Многие грузчики сейчас уезжают за границу. Даже в Португалию едут на работу, – сказал Марковский. – Мы тоже всей бригадой готовы уехать, если бы возникла такая возможность. В эстонских портах грузчики не нужны?»
Психологическое давление
К счастью, Мариуполь с полумиллиона жителей не ограничивается только портом и проблемы 3000 его работников не определяют ситуацию в городе. Другое дело было бы, если б работа остановилась на двух ахметовских металлургических заводах, где работают 30 000 человек. Всего на заводах Ахметова и в порту работают около 10 процентов работоспособного населения города.
Активный мариупольский предприниматель Дмитрий Чичерин видит главную проблему в том, что Россия оказывает на жителей города постоянное психологическое давление: «Жители Мариуполя осознают все на фоне новостей о том, что война не закончилась. Кажется, что именно в психологическим смысле нас не хотят оставить в покое. Из-за этого напряжения и ухудшающейся экологии, прежде всего, активные люди снова начали уезжать из города, как это было в 2014 году».
Негативный фон, по словам Чичерина, не дает городу развиваться. В Мариуполь пытались привлечь иностранные инвестиции, но если все иностранные инвесторы читают новости о том, что в этом году происходит на Азовском море, то они откажутся от своих планов.
Открывший в Мариуполе при поддержке Вспомогательного агентства США (USAID) современный центр сотрудничества Чечерин обратил внимание на то, что активное давление России на Украину на Азовском море – это в определенном смысле выгодно олигарху Ахметову. Являясь собственников крупных заводов, Ахметов через своих людей управляет и мариупольской городской управой. Все руководство города прежде работало у Ахметова.
«Когда жители запуганы, то городом проще управлять, никто не думает о коррупции. Для людей главное, чтобы снова не начали стрелять. Все остальное можно пережить, – сказал Чичерин. – И для Ахметова выгодно, чтобы в город не пришли иностранные инвестиции и не создавались новые рабочие места. У людей нет альтернативы для работы, и они согласны работать на его заводах и за 6000 гривен (190 евро). Главное, чтобы был какой-то доход».
Корабли Второй группы ВМФ НАТО в марте 2015 года на учениях, прошедших в Черном море.
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На Азовском море нет никакой границы
Трагика происходящего на Азовском море для Украины заключается в том, что Украина в свое время сама передала России право на управление там. «Теоретически Россия сейчас не нарушает никаких (межгосударственных) договоров, и международных конвенций», – отметил руководитель Мариупольского порта Игорь Барский.
В 2003 году между Россией и Украиной произошел острый конфликт из-за находящегося посреди Азовского моря маленького острова Тузла. В результате Украина и Россия заключили договор о совместном использовании Азовского моря, который признал его внутренним морем двух государств, где не действует Конвенция по морском праву ООН.
По сути, Азовское море, согласно этому договору, находится под полным контролем России. У России есть право перемещаться по всему морю, а также свободно задерживать все суда, которые выходят или идут в сторону Украины.
Такоже же право останавливать и проверять, например, идущие в российские порты суда, есть и у Украины, но поскольку они уступают по силе российским пограничникам и кораблям, они этого не делают.
Единственным ограничением для российских кораблей и пограничных судов на Азовском море является запрет входить в порты Украины. В действительности же российские корабли ходят весьма близко от украинского берега. Летом они задержали шедшее в порт Бердянска торговое судно в четырех милях (семь километров) от города, да так, что это видели загоравшие на пляже люди.
Согласно договору, на Азовском море нет и государственной границы. В 2004 году президент Украины Леонид Кучма издал указ, которым установил на Азовском море так называемую президентскую линию.
«Это для нас как государственная граница, – сказал заместитель командира отряда охраны морской границы в Мариуполе, капитан второго ранга Артем Поляков. – Официально мы охраняем эту президентскую линию. Русские знают о месте ее нахождения, но договор 2003 года не мешает им перемещаться по всему Азовскому морю. Таким образом, они могут пересекать и эту президентскую линию».
«Мы, конечно, хотели бы, чтобы на карте была точная граница, которую признавала бы Россия, – добавил украинский пограничник. – Поскольку сейчас мы находимся в патовой ситуации».
Один известный украинский политический журналист Виталий Поляков убежден, что причиной конфликта в Азовском море является неопределенность правового статуса: «Если нет четкого статуса, то рано или поздно конфликт может возникнуть даже между дружественными государствами». По его оценке, Россия уже в 1990-х года и позже умышленно препятствовала попыткам Украины обозначить государственную границу с Россией.
До сих пор между пограничниками Украины и России на Азовском море прямых столкновений не было, но были опасные инциденты. В середине сентября патрульный российский пограничный катер типа «Мангуст» прошел между двумя украинскими пограничными катерами, практически касаясь их бортов – приблизившись на расстояние в 15 метров.
«Даже у их пулеметчика был виден ужас в глазах, поскольку все понимали, что ситуация опасная, – сказал Поляков. – Это очень глупое занятие. Они же создают угрозу для самих себя. Одна сильная волна и… В Азовском море очень сильные течения. Цель была ясна: оказать психологическое давление и показать силу, мол, смотрите, что мы можем делать».
На Украине нет единого мнения о том, нужно ли прекратить действие договора об использовании Азовского моря. Сторонники прекращения утверждают, что это дало бы Украине право ввести в одностороннем порядке государственную границу в 12 морских миль. Министерство иностранных дел Украины против этого, поскольку, по утверждению его представителей, это принесет с собой только территориальные споры. Между Украиной и Россией вообще никак не обозначена государственная граница.
Руководитель Мариупольского порта Барский поддерживает МИД Украины. «Этого делать нельзя! – уверенно сказал Барский. – Если мы аннулирует договор о совместном использовании Азовского моря, то мы же должны будем установить четкие границы. Если мы сделаем договор о границах на Азовском море, то Россия внесет туда и Крым, чем легализует часть крымской границы. Это будет прецедентом».
Вторым аргументом противников аннулирования договора является то, что в этом случае и Россия введет границу на Азовском море, которая будет проходить в 12 морских милях от российского берега. Ширина Керческого пролива меньше и в этом случае Россия объявит весь пролив своей территорией и получит полное право для проверки проходящих там судов и их остановки, несмотря на то, признают это Украина и весь мир, или нет. Согласно нынешнему договору – по крайней мере, де юре – суда под украинским флагом могут беспрепятственно проходить пролив, а иностранные суда, по сути, на либеральных условиях.
Несмотря на военный перевес России на Азовском море, украинские военные предложили весьма радикальную ответную акцию: например, заминировать прилегающие к украинскому берегу зоны, или в одностороннем порядке провозгласить морскую границу, а также начать проводить на данных территориях постоянные ракетные учения, чтобы держать российские корабли подальше.
Секретарь совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов даже предложил организовать на Азовском море совместные учения Украины с кораблями НАТО. Это абсурдная идея, поскольку, согласно договору от 2003 года, для прохождения Кречинского пролива натовские корабли нуждаются в согласии как Украины, так и России.
На Украине опасаются, что Россия вообще может перекрыть проход через Креченский пролив для судов, которые хотят пройти по Азовскому морю в украинские порты. По сути, в таком случае Россия превратит Азовское море для украинцев в озеро. Второе опасение заключается в том, что Россия может повторить на Черном море то, что уже делается на Азовском море – начать проверять торговые суда и там. В этом случае острый конфликт неизбежен, поскольку порты Черного моря для Украины в экономическом смысле намного важнее, чем порты в Мариуполе и в Бердянске, и Украина может начать защищать свободный проход до своих портов. Украинские эксперты уже предположили, что в таком случае Киев должен будет попросить защиты у флота НАТО, что в свою очередь поставит страны НАТО перед необходимостью принять крайне неприятное решение.
Яанус Пийрсалу