Глава Союза фирм недвижимости: покупая квартиру для сдачи в аренду в качестве пенсионной инвестиции, следует проявлять осторожность

По словам Тыниса Рюйтеля, исполнительного директора Союза фирм недвижимости Эстонии, мелким инвесторам следует проявлять осторожность при вложении средств в квартиры – прибыль съедят продолжающаяся гонка на рынке недвижимости и стабилизирующийся рынок аренды, на который вышли профессиональные инвесторы, которые имеют доступ к длинным и дешевым деньгам, из-за чего могут позволить себе более низкую производительность.
«Наш народ продолжает свято верить в недвижимость. Основными причинами этого являются пока еще низкие процентные ставки и негативный опыт инвестирования в ценные бумаги, где деньги просто медленно сгорают, – сказал Рюйтель. – Спрос привел к рекордным ценам на недвижимость: после окончания экономического кризиса они росли в среднем на 10% в год. Несмотря на это люди продолжают покупать квартиры для сдачи в аренду».
Рюйтель предупреждает, что в связи с продолжающимся ростом цен и стабилизацией цен на аренду жилья следует с опаской относиться к покупке запасных квартир. «На сегодняшний день риски достигли такого уровня, что у мелких инвесторов могут возникнуть сложности с обслуживанием кредитов, поскольку на рынок вышли институциональные инвесторы. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании, кредитные союзы и тому подобные организации, которых устраивает менее значительный доход от сдачи недвижимости в аренду из-за доступа к длинным и дешевым деньгам, – объяснил Рюйтель, приведя в пример инвестицию пенсионного фонда LHV в 130 квартир на Ситси. – Мелкие инвесторы начинают избавляться от арендной недвижимости».
Наряду со спросом влияние на рост цен также окажет необходимость обеспечения повышенной энергоэффективности новых проектов, что обусловлено директивами ЕС. В отношении общественных зданий новые требования вступят в силу с 2019 года, а в отношении многоквартирных домов – в 2020. «Здесь, конечно, единого мнения нет, поскольку в финансовом смысле мы сравниваем более высокие расходы на отопление со стоимостью новых технологий и регулярными затратами на обслуживание», – объяснил Рюйтель.