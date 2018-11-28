Глава Союза фирм недвижимости: покупая квартиру для сдачи в аренду в качестве пенсионной инвестиции, следует проявлять осторожность

«Наш народ продолжает свято верить в недвижимость. Основными причинами этого являются пока еще низкие процентные ставки и негативный опыт инвестирования в ценные бумаги, где деньги просто медленно сгорают, – сказал Рюйтель. – Спрос привел к рекордным ценам на недвижимость: после окончания экономического кризиса они росли в среднем на 10% в год. Несмотря на это люди продолжают покупать квартиры для сдачи в аренду».

Рюйтель предупреждает, что в связи с продолжающимся ростом цен и стабилизацией цен на аренду жилья следует с опаской относиться к покупке запасных квартир. «На сегодняшний день риски достигли такого уровня, что у мелких инвесторов могут возникнуть сложности с обслуживанием кредитов, поскольку на рынок вышли институциональные инвесторы. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании, кредитные союзы и тому подобные организации, которых устраивает менее значительный доход от сдачи недвижимости в аренду из-за доступа к длинным и дешевым деньгам, – объяснил Рюйтель, приведя в пример инвестицию пенсионного фонда LHV в 130 квартир на Ситси. – Мелкие инвесторы начинают избавляться от арендной недвижимости».