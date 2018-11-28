Картина дня: посла РФ вызвали на ковер, аномально теплая зима и фальшивый фарш

МИД Эстонии вызвал посла РФ

МИД в связи с применением военной силы России против украинских военнослужащих и кораблей ВМС в Керченском проливе вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова. Читайте далее...

Опасные игры России и Украины в Азовском море

«Сегодня мы должны были быть на работе, но нам сказали, что приходить нет смысла, – сказал крановщик Мариупольского порта Евгений Марковский. Вместе с другом Олегом Гусаком, работающим в порту грузчиком, они смотрят с высочайшей береговой точки на огромный порт – у девяти причалов не стоит ни одного судна. Читайте далее...

Что означало бы введение военного положения в Эстонии для обычного гражданина?

Позавчера вечером Украина в связи с событиями в Керченском проливе объявила военное положение, чему сопутствуют ограничения для обычных граждан. Например, Украина запрещает продажу алкоголя, может ограничить свободу передвижения граждан и регулировать работу СМИ. Postimees выяснил, что произошло бы в случае объявления военного положения в Эстонии. Читайте далее...

Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о безуспешной попытке связаться с российским лидером Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Читайте далее...

Метеорологи обещают аномально теплую зиму

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила свой предыдущий прогноз и заявила, что в декабре-феврале с вероятностью в 75-80 процентов сформируется теплый феномен Эль-Ниньо. Читайте далее...

Подозреваемого в убийстве кайтселийтчика 17-летнего парня не взяли под стражу

Прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу подозреваемого в убийстве члена Кайтселийта 17-летнего молодого человека. Вчера суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, но счел подозрение обоснованным. Читайте далее...

Трамп пригрозил отказаться от встречи с Путиным на саммите G20

Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент Соединенных Штатов объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе. Читайте далее...

Мягги: более полумиллиона жителей Псковской области имеют гражданство Эстонии

Во вторник на заседании правительственной комиссии по вопросам Юго-Востока Эстонии Министр госуправления Эстонии Янек Мягги , что возможности для местных предпринимателей не заканчиваются госграницей, а близость Пскова является конкурентным преимуществом работающих на юго-востоке страны бизнесменов. Читайте далее...

В каких сферах в Эстонии вырастут зарплаты в 2019 году

В результате нового исследования CVKeskus.ee и Агентства по исследованию зарплат выяснилось, что более половины работодателей секторов образования и инфотехнологии планируют в ближайшее время повышение зарплат. Читайте далее...

Допущенная при проведении гостендера ошибка обойдется налогоплательщикам почти в три миллиона евро

Из-за ошибки, допущенной при проведении гостендера, Спасательному департаменту придется вернуть почти 2,8 млн евро. Поскольку в бюджете ведомства данной суммы нет, департамент просит Министерство внутренних дел ходатайствовать в исключительном порядке о выделении этих денег из государственных резервов. Читайте далее...

Галерея: привезенные в Нарву танки и бронемашины взбудоражили жителей города

Сегодня, 28 ноября, отмечается столетие со дня начала Освободительной войны. В честь этого события в Нарву привезли напоказ танки и бронемашины эстонских и союзнических армий. Читайте далее...

Фальшивый фарш в эстонских магазинах: в нем нашли скрытые ингредиенты

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) обнаружил в говяжьем фарше пяти эстонских производителей мясо птицы, хотя это не было указано на упаковке. Изменение состава продукта без исправлений на упаковке является фальсификацией продукта. Читайте далее...

Хуже помоев и воняет падалью: житель Локса возмущен качеством воды в городе