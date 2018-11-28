Ср, 28.11.2018
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  • Может передвигаться на зеленом велосипеде: полиция разыскивает 78-летнего Виталия

Может передвигаться на зеленом велосипеде: полиция разыскивает 78-летнего Виталия

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Виталий.

ФОТО: PPA

Полиция разыскивает 78-летнего Виталия, который в пятницу утром ушел из дома в Хаапсалу и пропал.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, седая борода. Последний раз он был одет в темную одежду, которая выглядит поношенной.

Виталий может передвигаться на старом зеленом велосипеде, в том числе по второстепенным и лесным дорогам. У мужчины нет мобильного телефона, он говорит на русском языке.

Полиция просит всех, кто видео мужчину после того, как он ушел из дома, или располагает информацией о его возможном местонахождении, звонить по номерам 112 или 5019855.

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