Может передвигаться на зеленом велосипеде: полиция разыскивает 78-летнего Виталия

Приметы пропавшего: рост около 175 см, седая борода. Последний раз он был одет в темную одежду, которая выглядит поношенной.

Виталий может передвигаться на старом зеленом велосипеде, в том числе по второстепенным и лесным дорогам. У мужчины нет мобильного телефона, он говорит на русском языке.