Ср, 28.11.2018
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Ныммеская управа остановила несанкционированный снос здания

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Снос дома по адресу Валдеку, 66.

ФОТО: Nõmme linnaosa valitsus.

Управа Нымме остановила начатый вчера без соответствующих документов снос здания, в котором находилось кафе Tädi Anni Juures  -  «У тети Анни».

Известная своей долгой и славной биографией недвижимость по адресу Валдеку, 66 долгое время продавалась. Наконец новый владелец был найден. Вчера на участке начались строительные работы, а сегодня в первой половине дня туда заглянул  специалист по строительству управы части города и выяснил, что работы по сносу не соответствуют разрешению на строительство № 1712271/38440. Строителю и владельцу было приказано немедленно прекратить работу.

«Происшедшее достойно сожаления:  дом по адресу Валдеку, 66 принадлежал  эстонскому военному, политику и дипломату Хейнриху Ларетею.  В детстве там жила и его дочь, всемирно известная пианистка Кяби Ларетей. На протяжении многих лет в доме работало кафе «У тети Анни», здесь также снимался культовый эстонский телесериал Õnne 13», - говорит старейшина Нымме Грете Шиллис.

 «Собственник недвижимости заказал экспертную оценку состояния здания и начал работу по сносу лишь  на этом основании. Деятельность не была согласована с  таллиннским Департаментом городского планирования.  Экспертная оценка не является основанием для сноса здания, и неизвестно, даст ли вообще департамент на это разрешение», - добавила Шиллис.

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