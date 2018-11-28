Ныммеская управа остановила несанкционированный снос здания

Известная своей долгой и славной биографией недвижимость по адресу Валдеку, 66 долгое время продавалась. Наконец новый владелец был найден. Вчера на участке начались строительные работы, а сегодня в первой половине дня туда заглянул специалист по строительству управы части города и выяснил, что работы по сносу не соответствуют разрешению на строительство № 1712271/38440. Строителю и владельцу было приказано немедленно прекратить работу.

«Происшедшее достойно сожаления: дом по адресу Валдеку, 66 принадлежал эстонскому военному, политику и дипломату Хейнриху Ларетею. В детстве там жила и его дочь, всемирно известная пианистка Кяби Ларетей. На протяжении многих лет в доме работало кафе «У тети Анни», здесь также снимался культовый эстонский телесериал Õnne 13», - говорит старейшина Нымме Грете Шиллис.