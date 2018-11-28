Ср, 28.11.2018
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  • Фальшивый фарш в эстонских магазинах: в нем нашли скрытые ингредиенты

Фальшивый фарш в эстонских магазинах: в нем нашли скрытые ингредиенты

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Фарш. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) обнаружил в говяжьем фарше пяти эстонских производителей мясо птицы, хотя это не было указано на упаковке. Изменение состава продукта без исправлений на упаковке является фальсификацией продукта.

В сентябре и октябре Ветеринарно-пищевой департамент на основе полученной информации провел проверки и взял пробы фарша 20 производителей. Целью проверок было установить, используется ли в говяжьем фарше мясо птицы, и указано ли это на упаковке. В случае нарушения, когда мясо птицы используется, но это нигде не указано, речь идет о фальсификации продукта. Факт фальсификации был установлен в случае пяти предприятий.

По словам исполняющего обязанности гендиректора VTA Олева Кальда, это существенное нарушение. «Фальсификация продукта и его оборот запрещены», - подчеркнул он. Поскольку фальсификация пищевых продуктов в Европе - нередкое явление, VTA проводит проверки на основе полученной информации. «Один из приоритетов VTA - убедиться, что продаваемый продукт снабжен верной информацией, которая не вводит покупателя в заблуждение», - добавил Кальда.

Ветеринарно-пищевой департамент сделал предписание производителям фарша, совершившим нарушение, и начнет производство о проступке для наказания виновных. Мера наказания за нарушение требований, предъявляемых к пищевым продуктам, - денежный штраф.

По итогам проверки VTA планирует в дальнейшем еще активнее проводить контроль, который помогает выявить случаи фальсификации продуктов питания. В данном случае фальсификация не представляет прямой угрозы для здоровья человека.

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