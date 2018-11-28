Топ-10 налоговых мошенничеств: государство доили водители автобусов, добропорядочные отцы семейств и крупные бизнесмены

В первую десятку вошли весьма разные мошенничества. Попадаются и схемы, охватывавшие всю страну и возглавлявшиеся известными бизнесменами, но бывали и мелкие местные мошенничества, где главными действующими лицами были скромные рядовые работники. Встречаются в рейтинге и преступные группировки, и одиночки. Есть среди них нахальные и банальные схемы, а также хитро организованные долгосрочные мошенничества. Есть отъявленные преступники, а есть добропорядочные семьянины. Мухлевали с топливом, сахаром, золотом и лососем.

Объединяет их то, что все эти преступники обманывали государство с НСО. Схема в общем плане такова, что мошенники выставляют липовые счета и организуют фиктивные сделки, чтобы можно было декларировать входной налог с оборота. Эстонские законы позволяют предприятию списывать с налогов или даже требовать возврата НСО, потраченного на закупку товара, чем преступники с удовольствием пользуются. Так и рождается налоговое мошенничество.

В этом рейтинге лишь некоторые преступления, на след которых удалось напасть, - сколько в действительности за двадцать лет обманывали государство, навсегда останется тайной. Кроме того, в рейтинге можно найти только те преступления, по которым вступило в силу решение суда, не подлежащее обжалованию.

Организатор крупнейшего мошенничества легко отделался

1. Кто: Олег Белокрылов Ущерб: 30,2 млн евро Наказание: пять лет и четыре месяца лишения свободы условно

В Эстонии до сих пор крупнейшее налоговое мошенничество осуществил топливный бизнесмен Олег Белокрылов, который с помощью ловко придуманной схемы нагрел государство на 30,2 млн евро.

Топливный бизнес бывшего супруга модели Беатриче Белокрылова на первый взгляд шел прекрасно, оборот постоянно рос, бизнесмен вошел в рейтинг самых богатых людей от Äripäev. На светские мероприятия он приезжал на роскошных автомобилях с номерным знаком MASS.

Под прикрытием гламура Белокрылов вместе со своими сообщниками совершил мегамошенничество, схема которого была довольно проста: фирмы бизнесмена INV T и Adrian Arendus продали с апреля 2012 по июль 2013 года большое количество топлива эстонским предприятиям, в том числе Olerex, Jetoil и Krooning.

Вместо того, чтобы уплатить государству НСО со сделки стоимостью в несколько сотен миллионов евро, заработанные деньги вложили в металл и драгметалл, которые покупались у эстонских и зарубежных предприятий. Но проблема была в том, что никакой металл на самом деле не покупался, а счета были сфальсифицированы, чтобы потом потребовать у государства обратно входной налог с оборота. Все подставные фирмы в схеме и денежные переводы между ними находились под контролем Белокрылова.

Из судебного приговора следует, что только в течение одного года у государства выдоили таким образом более 30 миллионов евро. Поскольку схема, вероятно, работала и раньше, остается только догадываться, сколько налогов Белокрылов и его сообщники в действительности не уплатили государству.