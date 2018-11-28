Топ-10 налоговых мошенничеств: государство доили водители автобусов, добропорядочные отцы семейств и крупные бизнесмены

Postimees составил рейтинг крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств в этом столетии, в результате которых эстонское государство недосчиталось свыше 40 миллионов евро.
В первую десятку вошли весьма разные мошенничества. Попадаются и схемы, охватывавшие всю страну и возглавлявшиеся известными бизнесменами, но бывали и мелкие местные мошенничества, где главными действующими лицами были скромные рядовые работники. Встречаются в рейтинге и преступные группировки, и одиночки. Есть среди них нахальные и банальные схемы, а также хитро организованные долгосрочные мошенничества. Есть отъявленные преступники, а есть добропорядочные семьянины. Мухлевали с топливом, сахаром, золотом и лососем.
Объединяет их то, что все эти преступники обманывали государство с НСО. Схема в общем плане такова, что мошенники выставляют липовые счета и организуют фиктивные сделки, чтобы можно было декларировать входной налог с оборота. Эстонские законы позволяют предприятию списывать с налогов или даже требовать возврата НСО, потраченного на закупку товара, чем преступники с удовольствием пользуются. Так и рождается налоговое мошенничество.
В этом рейтинге лишь некоторые преступления, на след которых удалось напасть, - сколько в действительности за двадцать лет обманывали государство, навсегда останется тайной. Кроме того, в рейтинге можно найти только те преступления, по которым вступило в силу решение суда, не подлежащее обжалованию.
Организатор крупнейшего мошенничества легко отделался
1.
Кто: Олег Белокрылов
Ущерб: 30,2 млн евро
Наказание: пять лет и четыре месяца лишения свободы условно
В Эстонии до сих пор крупнейшее налоговое мошенничество осуществил топливный бизнесмен Олег Белокрылов, который с помощью ловко придуманной схемы нагрел государство на 30,2 млн евро.
Топливный бизнес бывшего супруга модели Беатриче Белокрылова на первый взгляд шел прекрасно, оборот постоянно рос, бизнесмен вошел в рейтинг самых богатых людей от Äripäev. На светские мероприятия он приезжал на роскошных автомобилях с номерным знаком MASS.
Под прикрытием гламура Белокрылов вместе со своими сообщниками совершил мегамошенничество, схема которого была довольно проста: фирмы бизнесмена INV T и Adrian Arendus продали с апреля 2012 по июль 2013 года большое количество топлива эстонским предприятиям, в том числе Olerex, Jetoil и Krooning.
Вместо того, чтобы уплатить государству НСО со сделки стоимостью в несколько сотен миллионов евро, заработанные деньги вложили в металл и драгметалл, которые покупались у эстонских и зарубежных предприятий. Но проблема была в том, что никакой металл на самом деле не покупался, а счета были сфальсифицированы, чтобы потом потребовать у государства обратно входной налог с оборота. Все подставные фирмы в схеме и денежные переводы между ними находились под контролем Белокрылова.
Из судебного приговора следует, что только в течение одного года у государства выдоили таким образом более 30 миллионов евро. Поскольку схема, вероятно, работала и раньше, остается только догадываться, сколько налогов Белокрылов и его сообщники в действительности не уплатили государству.
Тогдашний гендиректор Налогово-таможенного департамента Марек Хельм сказал после вынесения обвинительного приговора летом 2014 года, что возможность востребовать нанесенный Белокрыловым налоговый ущерб крайне невелика. Все же Госсуд этим летом оставил в силе принятое некогда решение Налогового департамента, и главный мошенник с сообщниками были приговорены к уплате 26 миллионов евро.
До летнего заседания суда Белокрылов добровольно уплатил государству миллион евро. Кроме того, в госказну пошли денги, изъятые у него при задержании и арестованные на его банковских счетах, всего 573 731 евро. Также было конфисковано два автомобиля, квартира и три парковочных места общей стоимостью 485 000 евро. Две участвовавшие в налоговом мошенничестве фирмы уплатили в качестве наказания 4,5 млн евро.
За организацию преступной группировки, созданной для уклонения от уплаты налогов, Белокрылов был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, из которых 107 дней ему пришлось отсидеть во время нахождения под стражей в 2014 году.
По делу были признаны виновными девять человек.
Бизнесмены ради денег испортили чистое золото
2.
Кто: Антон Чащин
Ущерб: свыше 4 млн евро
Наказание: три года и восемь месяцев лишения свободы условно
Успешный бизнесмен Антон Чащин, занимавшийся золотом, организовал одно из крупнейших за последнее время мошенничеств с драгметаллом, в результате которого государство недосчиталось свыше 4 млн евро.
Фирма Чащина Unico Gold и ее пособники встали на дурной путь весной 2012 года после поправки к закону, которая вводила возвратный налог с оборота на все слитки золота, проба которых была выше относительно низкой 325-й. Для мошенников это было неприятно, поскольку больше не позволяло требовать у государства возврат НСО.
У главы Unico Gold Чащина, ранее скупавшего в ломбардах и у частных лиц украшения и золото, возникла новая бизнес-идея: начать торговать слитками с более низким содержанием золота (проба ниже 325), которые в Эстонии облагались обычным НСО. В отличие от возвратного НСО его можно было востребовать с государства обратно.
Схема выглядела так: банда Чащина покупала на лондонском рынке драгметаллов чистое инвестиционное золото по цене чуть дороже биржевой, которое освобождалось от НСО. Золото проходило по цепочке эстонских подставных фирм, в ходе чего оно сплавлялось с медью или другим дешевым металлом, чтобы проба золота оказалась ниже. НСО со сделок не платили ни цента.
Наконец, прошедшие сквозь плавильные фабрики золотые слитки с примесью меди попадали в Unico Gold, у которого появлялась возможность декларировать входной НСО. Таким образом у государства выдоили 3,1 млн евро. Также Unico не уплатила государству почти миллион НСО. Когда танкисты из полочных фирм получали свои комиссионные, остальные деньги они возвращали Чащину.
Слитки с пониженным содержанием золота переправлялись без уплаты НСО в Великобританию, где из них удалялись медь и прочие примеси, а чистое золото вновь шло в оборот.
Естественно, такая схема привлекла внимание Налогового департамента. Почему покупается чистое золото по цене дороже биржевой, зачем здесь его сплавляют с медью и прочей ерундой? Почему сделки осуществляются через подставные фирмы, которые продают золото почи на 10% дешевле? Вскоре налоговики напали на след, и мошенничество прекратилось.
Организатор схемы Чащин по соглашению с прокуратурой был приговорен к условному сроку, как и большинство остальных участников. У него было конфисковано 32 200 евро, его фирма была оштрафована на полмиллиона евро.
Водитель Ильвеса стянул у государства миллионы
3.
Кто: Вадим Самрай
Ущерб: 2,1 млн евро
Наказание: три года и два месяца тюрьмы
Бывший водитель автобуса и активный профсоюзный деятель Вадим Самрай накануне последнего экономического кризиса сумел несколько раз одурачить электронный Налоговый департамент и за короткое время выманить у государства 2,1 млн евро.
Самрай, по данным Eesti Ekspress работавший в том числе водителем автомобиля у президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, в начале 2008 года основал фирму с громким названием Rocca Al Mare Ehitus OÜ. Хотя оборот фирмы сводился к круглому нулю, Самрай задекларировал в Налоговом департаменте за январь и февраль входной НСО в размере свыше 16 000 евро, чтобы потребовать его у государства обратно.
Два месяца спустя он через ту же фирму востребовал с государства почти 450 000 евро возврата. Мошенничество прокатило, и государство перевело на банковский счет Самрая почти полмиллиона евро.
Все только начиналось. Бывший водитель автобуса основывал одну полочную фирму за другой, потребовав у государства еще 1,66 млн евро. Налоговый департамент радостно перевел деньги на счет преступника.
Тот же продолжал выкачивать деньги с прежним пылом. В мае была создана фирма Самрая OÜ Matkabussirent, потребовавшая у государства обратно 660 000 евро. Но что-то пошло не так, и налоговики почуяли неладное. Денежный кран был перекрыт, преступление не удалось довести до конца. Самрай попытался еще раз выманить 660 000 евро, но попался.
Интересно, что, хотя мошенничество было совершено еще во время крон, Самрай брал деньги в обменном пункте Tavid на улице Рюйтли в Тарту в евро. На остальные деньги он купил три крутых автомобиля. Что стало с деньгами потом, никто не знает. Eesti Ekpress предположил, что Самрай был всего лишь марионеткой и совершил одно из самых нахальных налоговых мошенничеств в интересах какой-то более крупной шишки.
В ходе согласительного производства Самрай был приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Ему было запрещено в течение трех лет занииать руководящие должности, а также должности, связаные с бухгалтерией. Кроме того, у него были конфискованы купленные автомобили и телефоны.
К настоящему времени Самрай вышел из тюрьмы.
Флагман рыбной промышленности мухлевал с лососем
4.
Кто: Борис Утсиновс и Алар Боркманн
Ущерб: два миллиона евро
Наказание: два с половиной года условно
В 2013-2014 годах бывшее некогда одним из наиболее успешных эстонских рыбных предприятий Spratfil обмануло государство на 2 миллиона евро НСО.
Глава и собственник Spratfil, гражданин Латвии Борис Устиновс вместе с семью помощниками организовал масштабную схему, участники которой с помощью фиктивных сделок и подставных фирм якобы купили охлажденного лосося на десять с лишним миллионов евро, с которого получили возврат НСО.
Мошенническая цепочка выглядела так: Spratfil приобретал большое количество лосося с 20-процентным НСО у фирмы Trigendi, которая в свою очередь покупала рыбу с 20-процентным НСО у фирм Bestlog и Wenverc. Последние покупали рыбу без НСО у нескольких латвийских фирм (товар, купленный в другой стране Евросоюза, не облагается НСО).
На самом деле, Spratfil покупал рыбу в латвийских фирм напрямую, без посредников. Trigendi, Bestlog и Wenverc были только подставными фирмами, а все их сделки были фиктивными.
Видимые сделки, по которым Sratfil покупал рыбу у других эстонских предприятий с 20-процентным НСО, давали фирме предлог востребовать НСО с Налогового департамента обратно. Государство уплатило фирме почти 2 миллиона евро, но вскоре мошенничество было обнаружено.
Борис Устиновс и директор по продажам Spratfil Алар Боркманн были приговорены к двум годам и шести месяцам условно. Фирме пришлось уплатить государству два миллиона евро и еще 120 000 евро в качестве штрафа.
Также были признаны виновными Александрс Жилкинс, Юрис Никушинс, Игорс Кузманс, Арлет Мартинсон, Прийт Венделин и Кульдар Кирикалига, способствовавшие деятельности подставных фирм.
Звезда рыбного производства с несколькими сотнями работников и 60-миллионным годовым оборотом навсегда закатилась в июне прошлого года, когда Харьюский уездный суд объявил Spratfil банкротом.
Фабрика счетов счастливого Дима
5.
Кто: Дим Лаки
Ущерб: 1,3 млн евро
Наказание: три года и пять месяцев условно
Бывший член Партии реформ Дим Лаки (ранее носивший имя Дмитрий Тесленко) создал фабрику счетов со множеством танкистов, с помощью которых нагрел государство почти на 1,3 млн евро.
В первой половине 2000-х годов Дим Лаки создал фирмы Ramsarto Grupp, Palermo Grupp и Top Livoil, поставил во главе их танкистов, которые стали выписывать настоящим фирмам фиктивные счета.
Фабрика счетов заработала на всю катушку в 2004 году. Счета были выписаны, например, Noiram EST, Rekkur, Kallurauto и Aalang Met. Последние переводили деньги фирмам Лаки, откуда по поддельным счетам они перечислялись на счета в офшорах, а оттуда шли в новые офшоры.
Из последней полочной фирмы деньги в конце концов переводились гражданам России на эстонские банковские счета. Компания Лаки снимала долго путешествовавшие деньги в банкоматах и возвращала фирме, сделавшей первый перевод.
Если фирмам эта схема была выгодна для уменьшения обязательств по НСО или вообще позволяла его избежать, то Лаки на фиктивных счетах зарабатывал от 3 до 9 процентов посреднической платы. Таким образом Лаки удалось в течение двух лет положить в свой карман почти четверть миллиона евро.
Лаки полностью признал свою вину в пособничестве мошенничеству и отмыванию денег и пошел на соглашение с судом. Он был приговорен к трем годам и пяти месяцам лишения свободы условно с полуторами годами испытательного срока.
Реставраторы водили бухгалтеров за нос
6.
Кто: Март Тарум и Харри Тинт
Ущерб: 1,3 млн евро
Наказание: год тюрьмы, 9000 евро штрафа Таруму и 5000 евро штрафа Тинту
Известные реставрационные фирмы и их руководители в середине прошлого десятилетия выманили у государства почти 1,3 млн евро.
Еще в 2009 году Tarrest Ehitus OÜ был выбран строительной фирмой в Таллинне с наилучшей трудовой культурой. Два года спустя предприятие было признано виновным в масштабном налоговом мошенничестве, а его руководитель Март Тарум был отправлен на год за решетку.
В 2005-2007 годах Тарум провел через бухгалтерию Tarrest множество фиктивных наличных счетов и заставил бухгалтера их внести. Ничего не подозревавший бухгалтер участвовал в мошенничестве, в ходе которого фирма уменьшила с помощью фиктивных деклараций об НСО свои налоговые обязательства почти на 1,1 млн евро.
Подобное мошенничество организовала и вторая реставрационная фирма Rihti Projekt AS. Ее глава Харри Тинт предоставил налоговому администратру ложные сведения об НСО, подоходном и социальном налоге, в результате чего в госказну не поступило 170 000 евро.
Два преступления объединяет человек по имени Мартти Линк, который выставлял для обеих фирм фиктивные счета. В марте 2005 года Линк стал выставлять счета о продаже стройтоваров с логотипом Rautakesko, Ehituse Service и Angroo Ehitus. Он распечатывал их на кассовом аппарате, ставил подпись и печать. На самом деле, никакие стройтовары не покупались и не продавались.
Затем Линк через своих знакомых стал изготовлять фиктивные счета для Tarrest Ehitus и Rihti Projekt, которые таким образом могли уменьшить свою налоговую обязанность и взять из кассы наличные.
В 2011 году окружной суд признал Марта Тарума виновным и приговорил его к году лишения свободы и 9000 евро штрафа. Налоговый мошенник освободился из тюрьмы досрочно благодаря примерному поведению и обещанию вести в дальнейшем законопослушную жизнь. Бывший глава Rihti Projekt Харри Тинт был оштрафован на 5000 евро.
Скандальный бизнесмен охотился на слишком крупную рыбу
7.
Кто: Райво Паала
Ущерб: 1,2 млн евро (пытался выманить 540 млн евро)
Наказание: три года условно
Скандальный бизнесмен из Валга Райво Паала в 2009 году попытался выманить у государства столь невероятную сумму, что его больше не могли воспринимать всерьез.
Долгие годы находившийся в поле зрения Налогового департамента и прокуратуры Паала в 2016 году был признан виновным в нескольких преступлениях. Например, в 2007 году он организовал сделку купли-продажи между своими фирмами Rosneft Eesti и Transoil Service, по которой одна сторона купила у второй за 12,8 миллиона евро (!) бизнес-план по зарабатыванию денег на обработке и продаже леса в России.
После сделки Rosneft Eesti смогла задекларировать входной НСО в 2,3 млн евро, которое затем в результате налогового взаимозачета стаяли до 1,2 млн. Эта сумма не поступила в госказну.
Суд высмеял сделку – свехдорогой бизнес-план был бы столь расточительным, что невозможно было поверить, чтобы кто-то заплатил за него 200 млн крон. Поэтому сделка была оценена как наглое мошенничество, цель которого состояла в уклонении от уплаты налогов. Однако план бизнеса на продаже леса в России померк рядом со следующей авантюрой Паала, когда он вместе с сообщниками попытался сплести крупнейшее в истории налоговое мошенничество.
Схема выглядела следующим образом: Rosneft Eesti продавала другой фирме Паала RKO сведения о том, как сконструировать и установить десять морских платформ и оперировать ими. Стоимость сделки составляла целых 3,54 млрд евро (55,4 млрд крон). Тогда госбюджет составлял чуть менее ста миллиардов крон.
Цель Паала состояла в том, чтобы у RKO возникло право на возврат НСО, сумма была огромной - 540 миллионов евро. Но преступление не было доведено до конца, поскольку налоговый администратор вовремя догадался остановить денежные переводы.
Странным образом уездный суд поначалу посчитал сделку реальной, согласившись с пояснениями Паала и его сообщниками относительно того, что на платформы на рынке есть спрос.
После того как дело перекидывали из одной инстанции в другую, окружной суд посчитал, наконец, что сделка купли-продажи, претендовавшая на титул одной из крупнейших в Эстонии, неправдоподобна. Rosneft Eesti не была технически способна реализовать этот проект. Описание мегасделки было крайне поверхностным, умещаясь на трех страницах. Показания участников сделки кишели противоречиями. В итоге суд посчитал, что все это липа.
Райво Паала был признан виновным в нескольких налоговых преступлениях, получил условный срок и ему на три года запретили заниматься бизнесом.
Невероятное везение печально знаменитой строительной фирмы
8.
Кто: Facio Ehitus
Ущерб: согласно обвинению 851 000 евро
Госсуд оправдал фирму
Самая печально знаменитая строительная фирма Facio Eesti и ее работники согласно обвинению в середине прошлого десятилетия выманили у государства почти миллион евро, однако Госсуд оправдал предприятие.
Согласно обвинению, менеджеры среднего звена Facio, десять руководителей проектов, в 2004-2007 годах представили бухгалтерии сфальсифицированные счета десятков полочных фирм, по которым удалось уменьшить налоговые обязательства Facio на 851 000 евро.
Иногда руководители проектов использовали поддельные счета и в личных интересах, например, при покуке газонокосилки, мебели, бытовой техники или мотоцикла. Деньги, переведенные на основании липовых счетов, снимались наличными в подставных фирмах и выплачивались работникам в качестве зарплаты в конверте.
Суд над руководителями проектов был прекращен в порядке оппортунитета летом 2009 года. Руководители Facio Ehitus Тоомас Тромп и Рихо Калве утверждали, что они ничего не знали о налоговом мошенничестве. Прокуратура этому не поверила и подала на Facio в суд.
И тут произошла совсем странная вещь. Обвиненная Facio разделилась, в результате чего появились новые фирмы: AS Räga и OÜ Facio Ehitus. Последней перешли все старые устройства, машины и работники Facio.
Прокуратура оспорила в суде и это, посчитав, что Facio хотела взвалить уголовную ответственность на не имевшую имущества Räga и начать с новым Facio с чистого листа.
В ноябре 2012 года Харьюский уездный суд признал оба новых предприятия виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорил их в общей сложности к 60 000 евро штрафа.
Поворот произошел в 2014 году в Госсуде, который признал Facio виновным, поскольку, хотя новый Facio возник из старого, речь идет о разных фирмах: новая компания была основана после совершения преступления. Несмотря на экономическую идентичность закон не позволяет присваивать вину одного предприятия другому. Госсуд отметил, что проблема заключается в несовершенном законе, который позволяет юридическому лицу, сменившему оболочку, избежать наказания. Брак должен устранить законодатель.
Не была наказана и фирма Räga, поскольку к тому времени предприятие уже было удалено из коммерческого регистра.
Сладкое мошенничество с сахаром горько аукнулось
9.
Кто: Марио Кангрон
Ущерб: 320 000 евро
Наказание: год и десять месяцев тюрьмы
Действовавшая в Тарту банда из пяти человек, торгуя сахаром с южными соседями, не уплатила государству 320 000 евро НСО.
Имеющий пять уголовных судимостей Марио Кангрон организовал в 2012 году мошенническую схему, его фирма Barbosa Foods OÜ по фиктивным счетам приобрела в Латвии и Литве огромное количество сахара.
Мошенническая схема выглядела довольно банальной: Barbosa в течение четырех месяцев приобрела у зарегистрированной в Эстонии фирм Donleon Trading и Depredador сахара почти на два миллиона евро. Те же купили этот сахар у фирм Katexx и Rednas, которые, в свою очередь, получили сахар у латвийских и литовских фирм.
На самом деле, сахар поступил в фирму Kangron напрямую из Латвии и Литвы, без посредников. Все промежуточные сделки были фиктивными. В Эстонии Barbosa перепродавала кондитерским и продуктовым фирмам, в том числе Haljas, Eesti Pagar, Rõngu Mahl и Cristella.
Организаторы схемы пытались продемонстрировать, что они уплатили входной НСО, чтобы востребовать его с государства обратно. Так они заработали 318 000 евро. Вскоре мошенничество было обнаружено.
Из приговора суда следует, что члены преступной группировки подчинялись жесткому руководству, у каждого была своя роль и каждый шаг был тщательно продуман.
Лидер группировки Марио Кангрон в порядке согласительного производства был признан виновным в налоговом преступлении и членстве в преступной группировке. Он был приговорен к четырем годам тюрьмы, из которых отсидел год и десять месяцев.
Остальные члены банды получили условные сроки.
Отец семейства на долгие годы загремел за решетку
10.
Кто: Андрей Леппик
Ущерб: 300 000 евро
Наказание: семь лет тюрьмы
Возглавляемая Андреем Леппиком преступная группировка, организовавшая фабрику счетов в Ида-Вирумаа, обманула государство на сумму свыше 300 000 евро.
Схема работала так: в 2014 году Леппик вместе с 11 компаньонами создал фабрику счетов, состоявшую из десятка полочных фирм, которая предъявляла предприятиям фиктивные счета за несуществующие товары и услуги.
Таким образом, 37 фирмам была выставлена сотня липовых счетов общей стоимостью в 3,1 млн евро. Однако в ходе расследования налогового преступления были учтены лишь четыре фирмы, входившую в фабрику счетов, поскольку уголовное дело возбуждается, лишь если государству наносится ущерб минимум в 40 000 евро.
Доход от фабрики счетов получали все: Леппик и его сообщники на каждом фиктивном счете зарабатывали 10%, общей суммой в 310 000 евро, остальное возвращалось наличными на счет оплатившей счет фирмы. Интерес заказавшй фиктивный счет фирмы состоял в том, чтобы декларировать входной НСО, который можно было списать. Поэтому государство понесло убытки.
Вместе с супругой Анастасией Леппик он пытался отмыть преступные деньги через фирму Terrasport OÜ, которая строила в Йыхви современный спортзал.
Хотя Леппик на суде пытался утверждать, что все счета были реальными и он помогал знакомым, суд не поверил этому.
Годами длившаяся судебная тяжба завершилась в октябре 2017 года. Леппик был признан виновным в создании преступной группировки и ее управлении, а также в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Он был приговорен к семи годам лишения свободы, из которых отбыл три года и семь месяцев, выйдя на свободу этим летом.
В постановлении об освобождении он признался, что совершал преступления, чтобы подзаработать. “У него было довольно много времени подумать. Он пробыл в тюрьме три года и семь месяцев. За это время выросла его дочь, которую он не видел. Он хочет спокойно жить со своей семьей”, - значится в деле.
Леппик заявил, что у него есть все для того, чтобы жить нормальной жизнью, и он больше не хочет совершать преступления, поскольку никакие деньги того не стоят.