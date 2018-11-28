Террас не исключил попытки захвата Россией еще одной территории Украины

Так он прокомментировал накануне вечером в эфире ETV недавний инцидент в Керченском проливе. По словам Терраса, Россия еще раз показала, что агрессивное поведение является для нее нормой. Он также не исключил, что Россия оказывает давление на Украины с целью дальнейшего захвата Мариуполя.