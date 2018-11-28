Ср, 28.11.2018
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Террас не исключил попытки захвата Россией еще одной территории Украины

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Командующий Силами обороны Рихо Террас.

ФОТО: AFP / Scanpix

Россия в очередной раз продемонстрировала готовность использовать военную силу для достижения своих политических целей, заявил командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас, передает Rus.ERR.

Так он прокомментировал накануне вечером в эфире ETV недавний инцидент в Керченском проливе. По словам Терраса, Россия еще раз показала, что агрессивное поведение является для нее нормой. Он также не исключил, что Россия оказывает давление на Украины с целью дальнейшего захвата Мариуполя.

Глава генштаба Сил обороны Мартин Херем назвал инцидент заранее спланированной Россией операцией и не исключил, что за этим может последовать экономическая блокада Мариупольского региона.

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