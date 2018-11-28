В Кадриорге спилили одно из самых больших деревьев Таллинна

Тополь был уже несколько лет в очень плохом состоянии, неоднократно приходилось его обрезать. Привлеченные к анализу состояния дерева эстонские и зарубежные специалисты тогда считали возможным ограничиваться профилактическими мерами. Однако осмотр, проведенный в этом году, показал, что риск того, что дерево сломается, настолько велик, что во избежание возможного несчастного случае его надо спилить. Возможно, что оно могло бы еще расти, если бы не работы по прокладке коммуникаций, которые велись в минувшие десятилетия и которые повредили корневую систему гиганта.