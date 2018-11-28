В Кадриорге спилили одно из самых больших деревьев Таллинна

На этой неделе пришлось распрощаться с самым толстым деревом города и самым старым черным тополем, который рос в начале улицы А. Вейценберги. Ему было более 150 лет.
Тополь был уже несколько лет в очень плохом состоянии, неоднократно приходилось его обрезать. Привлеченные к анализу состояния дерева эстонские и зарубежные специалисты тогда считали возможным ограничиваться профилактическими мерами. Однако осмотр, проведенный в этом году, показал, что риск того, что дерево сломается, настолько велик, что во избежание возможного несчастного случае его надо спилить. Возможно, что оно могло бы еще расти, если бы не работы по прокладке коммуникаций, которые велись в минувшие десятилетия и которые повредили корневую систему гиганта.
Несколько больших и старых черных тополей еще сохранилось во дворах домов по улице Висмари, 35, и Роозикранци, 4.