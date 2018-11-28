«Это шляпа, а не Корона Российской Империи»: Maxima вынуждена давать объяснения по поводу странной икры

Обратиться в редакцию портала Rus.Postimees Анджелина решила сразу по нескольким важным причинам. Во-первых: «Вчера купила в маардуской Maxima икру лосося „Корона Российской Империи“, но в банке оказалась каша из непонятной субстанции, которая очень напоминает имитацию, но никак не лососевую икру».

По словам читательницы, вместо икры она обнаружила "кашу из непонятной субстанции". ФОТО: Архив читателя

Анджелина провела собственное расследование, и его результат оказался второй причиной для привлечения СМИ: «Попыталась связаться с производителем, чтобы увидеть сертификат или получить объяснения. Выяснилось, что такой фирмы (OÜ Pesca House of Caviars, а так же UAB и SIA) в Эстонии, Латвии и Литве не существует. Контактный номер телефона (литовский) не отвечает, а при проверке через Google, оказалось, что он указан в объявлении о продаже автомобиля».

Указанной на этикетке фирмы-производителя вообще не существует в природе. ФОТО: Архив читателя.

Анджелина обратилась напрямую в Maxima Eesti, чтобы узнать, есть ли сертификаты на эту икру, и как можно писать на этикетке ложные данные производителя? Но ответа так и не получила, что стало причиной номер три.

Как оказалось, о беде с «Короной» и икрой в Maxima знают и даже уже общались по этому поводу с Департаментом защиты прав потребителей.

Руководитель по связям с общественностью Maxima Eesti Марит Лийк сказала: «Речь идет о досадной ошибке производителя в маркировке товара, о которой мы сами узнали лишь в конце прошлой недели. Товар является икрой, но икрой горбуши (семейство лососевых)».

По словам Лийк, по поводу ошибочной маркировки представители Maxima проконсультировались с Департаментом защиты право потребителей: «По договоренности с департаментом, мы продолжим продажу товара в магазинах, добавив в пунктах продажи разъяснительную информацию об ошибке производителя в маркировке товара и указав правильное наименование изделия, то есть – „Икра горбуши (семейство лососевых), 75 г“».

Поскольку ошибка вскрылась, представитель сети сообщила, что они приносят клиенту извинения за ошибку производителя: «И, при желании, возместим клиенту магазинную стоимость товара».

Знают в Maxima и об указании на этикетке несуществующего предприятия. «К сожалению, на этикетке допущена ошибка и в наименовании предприятия-производителя – полное название зарегистрированной в Германии фирмы «Pesco house of caviar GmbH». Адрес, в свою очередь, указан верно. Мы уведомили поставщика об этой ошибке», – объяснила Лийк.

Ну, а раз с фирмой разобрались, то осталось разобраться и с сертификатами на «субстанцию», которая оказалась икрой горбуши. «Данное рыбоперерабатывающее предприятие занесено компетентным учреждением Польши в польский Реестр перерабатывающих предприятий, обладающих разрешением на деятельность. Все действующие в Европейском союзе – в данном случае в Польше – предприятия, занимающиеся переработкой продуктов животного происхождения, обязаны снабжать свою продукцию соответствующим идентификационным знаком, позволяющим определить производителя. Товар маркирован надлежащим образом. На идентификационном знаке указано, что данный продукт произведен по заказу фирмы Pesca House of Caviars и поставщик Pesca House of Caviars предъявил нам сертификат качества продукта, на котором указано, что речь идет об икре горбуши».